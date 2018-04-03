كشفت مؤسسة وطني الإمارات عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سفراء وطني الإمارات» بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم وتنمية المجتمع، «والأمين» بمشاركة 60 منتسباً من طلبة المدارس.

وأوضح ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات أن البرنامج يركز على إكساب منتسبي الدفعة الجديدة مهارات بناء فرق العمل، والقيادة، ومهارات العروض التقديمية، والذكاء العاطفي، والتواصل، ضمن جهود الجهات الراعية للبرنامج لتنمية الاجتهاد وروح التطوع والمواطنة الصالحة عند الشباب.

وأكد أن برنامج سفراء وطني الإمارات يحرص على إعداد قيادات مؤهلة في مختلف المجالات، وتزويدهم بالمعارف والخبرات عالية المستوى من أجل دعم مبادرات التنمية في الدولة، مشيراً إلى أن صناعة القيادات القادمة مهمة تتشارك فيها المؤسسات التعليمية والمدنية، وأولياء الأمور، لذا ينبغي إيجاد العوامل المساعدة على خلق البيئة المناسبة، والمساعدة على تعزيز مفهوم العمل الجماعي من خلال تنمية مهارات التفكير والإبداع وتحمل المسؤولية.

17 برنامجاً

وأشار بالهول إلى أن برنامج سفراء وطني الإمارات يتضمن 17 برنامجاً تدريبياً، يشمل فعاليات وأنشطة متنوعة حول العمل التطوعي، وخدمة الآخر، وترسيخ فكرة عمل الخير، وتعزيز روح الانتماء والإبداع، وتحقيق التمكين الخيري والثقافي والمجتمعي عند الطلبة.

وقال: «سينفذ البرنامج خلال أبريل الجاري ومايو المقبل، ورش عمل ومحاضرات عن قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، وأساسيات العرض التقديمي لمشاريع التخرج، بالإضافة لزيارات ميدانية لمتحف ساروق الحديد، ومركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، وحي الفهيدي».

قوة ناعمة

وذكر بالهول أن البرنامج يتضمن رؤية جديدة لتعليم الطلبة وتدريبهم على تنمية مهارات الذكاء العاطفي، والتكيف، والإقناع، والقدرة على تكوين العلاقات، مشيراً إلى أنه تقرر إدراج محور القوة الناعمة والمهارات الاتصالية لتحقيق نتائج عند الطلبة، أهمها تدريبهم على تحمل المسؤولية، وإعداد نهج مرن قابل للتعديل والتشجيع على قبول المعلومات الجديدة وإدارة الخلافات، ومواصلة السعي إلى تحقيق الأهداف رغم العقبات.