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وجه بتوفير متطلبات المواطن المتصل عبر إذاعة عجمان خلال 24 ساعة

محمد بن راشد يأمر بتقرير عاجل عن احتياجات ذوي الدخل المحدود

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة احتياجات المواطن الذي اتصل، أمس، على إذاعة عجمان، بشكل فوري، وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته، خلال الـ24 ساعة المقبلة، ورفع تقرير عاجل لمكتب سموه بذلك.

كما أمر سموه وزيرة تنمية المجتمع، بعرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص. وأكد سموه أهمية تسخير الإعلام الوطني لخدمة الوطن والمواطنين، وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الإمارات.

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