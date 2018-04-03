محمد بن راشد يكرّم الفائزين بوسام دبي للموظف الـحكومي المتميز

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بفئة وسام دبي للموظف الحكومي الجديد المتميز (الجهات الكبيرة)، والتي فازت بها رغس عمر عبدالله عمر الأنصاري، من هيئة الطرق والمواصلات، وفازت فاطمة درويش حمزة البشري من دائرة الأراضي والأملاك عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي الجديد المتميز (الجهات المتوسطة)، ونالت سارة علي حسن الزرعوني من هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الميداني (الجهات الكبيرة)، لتحقيقها الريادة والإنجاز في تنفيذ العمل الميداني في قطاع حيوي واستراتيجي مؤثر على كافة مناحي الحياة.

موظف ميداني

وحصد زيد علي خديم المعمري من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الميداني (الجهات المتوسطة)، ونال منصور ناصر عبدالرزاق الرزوقي من القيادة العامة لشرطة دبي جائزة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الفني التقني/ الهندسي (الجهات الكبيرة)، حيث أنجز 40 مشروعاً للتطبيقات الإلكترونية منها 10 تطبيقات افتراضية أمنية لأول مرة بالدولة، ودرب 4720 موظفاً لمحاكاة مكافحة الجريمة إلكترونياً، كما فاز عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الفني التقني/ الهندسي (الجهات المتوسطة)، درويش محمد حسن محمد المنصوري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث ساهم في تنفيذ 17 مشروعاً تتعلق بالتطبيقات الإلكترونية والذكية وفرت أكثر من 14 مليون درهم خلال السنوات 2015-2017.

جهات كبيرة

وعن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الإشرافي (الجهات الكبيرة)، كُرمت أماني محمود محمد الجسمي من هيئة الصحة بدبي، حيث طبقت مبادرات استراتيجية ذات أثر كبير على الجهة والمعنيين وسمعة إمارة دبي في فترة وجيزة (3 سنوات)، كما فازت أميرة حارب سلطان عمير الكتبي من دائرة الأراضي والأملاك، بوسام دبي للموظف الحكومي في المجال الإشرافي (الجهات المتوسطة)، أما وسام دبي للموظف الحكومي في المجال التخصصي (الجهات الكبيرة) ففاز به محمد علي محمد القاسم من القيادة العامة لشرطة دبي، كونه أول مواطن حصل على الدكتوراه في الهندسة الجنائية وخبير في علم الجريمة وأول من أسس قسم يعنى بفحوصات الهندسة الجنائية في الشرق الأوسط.

تخصصات

وفاز عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال التخصصي (الجهات المتوسطة) خالد ناصر جاسم حميد آل علي، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لتحقيقه الريادة والإنجاز في تنفيذ العمل التخصصي في قطاع أمن الدولة، والذي يؤثر على كافة مناحي الأمن والأمان في دبي والإسهام في طرح مبادرات وأفكار إبداعية وابتكارية.

وعن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في مجال خدمة المتعاملين (الجهات الكبيرة) فاز أحمد ناجي عبده مزيد من بلدية دبي، لتجاوزه مستهدفات الأداء الوظيفي وتحقيق التوازن بين الإنجاز الفردي والإنجاز الجماعي، بينما نالت ندى نادر ميرزا محمد يوسف الرئيسي من دائرة التنمية الاقتصادية، الجائزة عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في مجال خدمة المتعاملين (الجهات المتوسطة)، تقديراً لحجم الإنجازات التي قدمتها مقارنة بالمدة الزمنية لها في قسم تطوير الأعمال، أما منصور محمد حسن ملا، من القيادة العامة لشرطة دبي فكُرم عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الإداري (الجهات الكبيرة) لتمتعه بصفة المبادرة والإيجابية في العمل، حيث يبادر بتقديم أفكار جديدة ويحرص على تنفيذها.

إداريون

وحصدت بخيتة حسن سعيد الهلي الهاجري من النيابة العامة جائزة التميز عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الإداري (الجهات المتوسطة)، لتميزها في العمل وتطويرها لقدراتها واكتساب الخبرات التي تجعلها متميزة فيما تقوم به من أعمال، وعن فئة وسام دبي لأفضل مدير مركز تقديم خدمات (الجهات الكبيرة) فقد فاز سعيد حمد محمد بن سليمان آل مالك، من القيادة العامة لشرطة دبي، لتنفيذه مبادرات ساهمت في خفض نسبة الوفيات من الحوادث 33% في 2017 وتراجع عدد المراجعين 15%، وخفض نسبة البلاغات المقلقة بنسبة (17.45%) وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

أما فئة وسام دبي لأفضل مدير مركز تقديم خدمات (الجهات المتوسطة) ففازت بها فاطمة سالم محمد أحمد الشامسي من دائرة الأراضي والأملاك، حيث قامت بتطوير مكتب الاتصال إلى مركز ذكي متقدم يقدم خدمات كثيرة عبر التطبيقات الذكية مما خفض نسبة الأخطاء وقلل عدد المراجعين ورفع مستوى سعادة المتعاملين.

ونال الجائزة عن فئة وسام دبي للموظفين المبتكرين ماجد سلامة محمد الصمادي من هيئة الطرق والمواصلات، لتطويره أسلوب العمل وتقديمه 18 فكرة ابتكارية لتطوير الخدمات المقدمة من الهيئة، وسعيد علي فارس علي الكتبي من جمارك دبي، حيث قدم عدد (180) فكرة إبداعية وتم تطبيق (150) فكرة منها مثل بوابة الطرود الذكية عالمياً لتتبع الطرود، ومبادرة الاسترداد الذكي المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، كما حصل على أكثر من 25 براءة اختراع.

كما فاز عن نفس الفئة فوزي فضل حسين المعروف بالصفدي، من هيئة الصحة بدبي، لابتكاره أربع تقنيات منها (ربطة الصفدي الانزلاقية ) والتي تعد التقنية الأولى من نوعها عالمياً لترميم الصمام التاجي، كما فاز محمد سليمان علي البلوشي من القيادة العامة لشرطة دبي، لتقديمه أكثر من (55) مقترحاً ومبادرة ابتكارية طبق منها ابتكار طائرة درون للتعامل مع الأجسام المشتبه بها عن بعد، وفاز عمر مطر خميس مطر المزينة المهيري، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لابتكاره 20 مقترحاً ابتكارياً.

تكريم 15 جندياً مجهولاً بينهم 5 من أصحاب الهمم

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة الجنود المجهولين والبالغ عددهم 15 موظفاً، بينهم 5 موظفين من أصحاب الهمم، تميزوا بالتفاني بالعمل والإخلاص والمعاملة الحسنة مع الموظفين والمتعاملين وتحمل المسؤولية، فاستحقوا أن يكونوا على منصة التكريم.

وكرم سموه، فاطمة محمد عبيد بن سمحة المهيري، من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالرغم من صعوبة حركتها كونها من أصحاب الهمم، وأكملت دراستها الثانوية العامة وتميزت في العمل، حيث تعمل لساعات إضافية وبأوقات الإجازات. وتقوم بالعمل التطوعي ومساعدة الآخرين، كما تميزت بالتعامل الطيب مع أكثر من 35 جنسية من السائقين. كما كرم سموه، منى غلوم الماس عبد الله البلوشي، من هيئة الصحة في دبي، والتي عملت بوظيفة عامل نظافة لـ 4 أعوام، ثم التحقت ببرنامج محو الأمية وتدرجت بالوظائف طوال الـ 24 عاماً بتميز وحصلت على شهادة الصف الـ 10 بسن 45 وتدرس حالياً الصف 11.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راشد عبدالخالق محمد بوحامر العوضي، من بلدية دبي، من أصحاب الهمم، والذي يعمل بوظيفة بستاني في إدارة الحدائق العامة والزراعة منذ 24 سنة بكل إتقانٍ واجتهاد وتفانٍ متغلباً بذلك على إعاقته ومتحدياً ظروفه الخاصة. ولديه طاقة إيجابية تجعله طموحاً في عمله ومثابراً في تطوير نفسه، وأيضاً لديه مواهب وحب التعلم.

وكرم سموه كلاً من: موسى علي محمد من دائرة المالية، والذي يعمل في خدمة الوطن قبل قيام الاتحاد في عدد من الجهات، ويعمل في دائرة المالية منذ 39، وتميز موسى بحرصه وأمانته، ويظهر التزاماً كاملاً بالحضور والانصراف وعدم التغيب رغم تقدمه بالعمر.

تميز

وكرم سموه. محمد جاويد سردار محمد، من هيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يتميز بشغفه بمهنته وحرصه على أصول هيئة كهرباء ومياه دبي طوال الـ 37 سنة عمل، كما لم يحصل على أي إنذار خلال فترة خدمته. ويتمتع بروح إيجابية مع الزملاء ويقوم بالعمل لساعات عمل إضافية. وتم تكريم مريم عبد الرحمن الحمادي من محاكم دبي، وهي من أصحاب الهمم «الصم والبكم»، وتعمل في قسم الأرشفة والتحري بمحاكم دبي منذ 22 عام. وعملت في مستشفى راشد لـ 12 عاماً، ومن ثم انتقلت إلى محاكم دبي سنة 2006.

كما تم تكريم أحمد سليمان أحمد جمال الشيباني من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والذي يتمتع بروح التعاون من خلال خبرته العملية التي أكتسبها خلال 28 عاماً من العمل الدؤوب وتقيده والتزامه بتطبيق الأنظمة والقوانين الاتحادية دون وجود محاكمات مهنية ويشهد له الجميع بالأمانة والنزاهة والتفاني بالعمل، ولم يحصل على أي إجازة طارئة ويعتبر من أوائل المنتسبين بإقامة دبي، ويعمل في ساعات الذروة وخارج أوقات الدوام الرسمي.

وتم تكريم عارف عبدالله أحمد الشاعر من دائرة التنمية الاقتصادية، والذي ترك دراسته مبكراً للالتحاق بالعسكرية لتلبية احتياجات أسرته لكنه تعرض لحادث نتج عنه إعاقة مؤقتة جعلته غير لائق طبياً. ولكنه أصر على التحدي وإكمال دراسته الجامعية واضطر إلى العمل بالصيد لـ 11 سنة وبعدها حصل على أول وظيفة كمساعد أمين مخزن.

وتم تكريم مريم أمين محمد الجسمي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وتعمل بوظيفة مراسل منذ سنة 2000، وعلى الرغم من ظروفها الصحية إلا أنها لم يسبق لها أن تأخرت عن عملها، وتلبي احتياجات المتعاملين بإتقان بمعدل 400 متعامل سنوياً.

وكذلك تكريم عدنان يوسف عبدالله عبدالرحيم العوضي من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهو من أصحاب الهمم.

وبدأ مشوار حياته بالعمل في سن الـ 17 من عمره وانخرط في المجال الإداري في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتخطى جميع الآثار النفسية للإعاقة، حيث يقوم بإنجاز الطلبات بمفرده ميدانياً ويتميز بالجدية في الإنجاز كما يتسم بالمرونة أثناء الضغوط.

وتم تكريم رخسانه سلطان محمد من القيادة العامة لشرطة دبي، فرغم تقدمها في السن، حيث تبلغ من العمر 65 عاماً إلا أنها تميزت بالمثابرة خلال خدمتها الطويلة التي امتدت لـ 40 عاماً في شرطة دبي. وتميزت بالأمانة والتفاني خلال عملها في حراسة النزيلات طيلة مدة خدمتها محققة مؤشر أدائها ومؤشرات أداء إدارتها.

وتم تكريم شعيب حسن كمال أهلي من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، من أصحاب الهمم بسبب مكافحته لحادث حريق متطور عام 2014، شغف منذ طفولته بمهنة الإطفاء والإنقاذ وطور وجهز سيارة للإطفاء والإنقاذ عام2017م الأولى من نوعها وخصائصها على المستوى العالمي.

نموذج للسعادة

وتم تكريم سعيد أحمد عزتي قشمي من مركز دبي للإحصاء، بدأ بوظيفة سائق بشهادة السادس الابتدائي، أكمل تعليمه الثانوي بالرغم من عمله الميداني الذي يمتد حتى الساعات المسائية. ويعتبر نموذجاً للسعادة والإيجابية والتفاني، حيث يعتبر أكثر الموظفين نشراً للسعادة ويعمل بتفانٍ حتى ساعات متأخرة من الليل دون تكليف.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مصطفى كوندوفالابيل موتامال من مطارات دبي، والذي تدرج في وظائف عدة في مطارات دبي على مدى 40 سنة. ويعمل في قسم الدعم اللوجستي لفعاليات المطار وجوائز التميز للشركاء ويقدم خدمات للآخرين بكل أريحية وابتسامة خاصة المهام التي تحتاج إلى إنجاز في وقت قصير.

وتم تكريم جوزيف فرجيس اوسيف فرجيس من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والذي التحق بالعمل بديوان سمو الحاكم عام 1979 بمهنة فراش، وحصل على تقدير امتياز في معظم سنوات خدمته التي تجاوزت الـ 37 سنة قضاها في ديوان سمو الحاكم والدائرة بالتزام ويتميز بالتفاني والمعاملة الحسنة مع الموظفين والمتعاملين وحرصه الدائم على ممتلكات الدائرة.

محمد بن راشد يكرم أحمد بن سعيد وحسين لوتاه

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بجائزة التكريم الخاص لمؤسسة مطارات دبي، وذلك لحصول مطار دبي على المركز الأول في العالم بـ88 مليون مسافر للعام 2017، كما كرم سموه حسين لوتاه لخدمته المتفانية في العمل الحكومي والتي امتدت أكثر من 38 عاماً.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريمه مطارات دبي تقديراً لاحتلال مطار دبي الدولي المركز الأول على قائمة أضخم مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الرابع على التوالي.

وقال سموه بمناسبة حفل تكريم الجهات الحكومية المتميزة: «تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فخر ووسام على جبيني شخصياً وعلى صدر كل عامل في مطارات دبي وثقة نعتز بها، وهذا يضع أمامنا المزيد من التحديات لمواصلة مسيرة الريادة والحفاظ على هذا الموقع الأول على قائمة أكبر مطارات العالم».

وأضاف: «نضع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نصب أعيننا للحفاظ على المركز الأول وجعل دبي مركز الطيران المفضل في العالم».

كما أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن بالغ تقديره لشركاء مطارات دبي الاستراتيجيين مشيداً بدورهم الحاسم في وصول مطار دبي الدولي إلى ما هو عليه الآن من مكانة وثقة عالمية.

وتعامل مطار دبي الدولي مع 88.2 مليون مسافر في العام الماضي ومن المتوقع أن يتعامل مع 100 مليون مسافر في العام 2020.

مسؤولون:التكريم يحفّز المنافسة لتحقيق التميز والريادة العالمية

أكد مسؤولون أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الجهات الحكومية والأفراد وفرق العمل الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الحادية والـعشرين، يحفز المنافسة بين الدوائر الحكومية لتحقيق لتميز والإبداع من أجل الوصول الريادة العالمية، معاهدين على مواصلة مسيرة النجاح والتميز لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في استشراف وصنع المستقبل.

وأعرب سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن فخره واعتزازه بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدائرة جمارك دبي على فوزها بجائزة «الجهة الحكومية الداعمة لإكسبو 2020» في الدورة 21 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2018.

وأضاف سلطان أحمد بن سليم: «إن فوز جمارك دبي بهذه الجائزة يتوج جهود الدائرة للمشاركة الفاعلة في تحقيق نجاح منقطع النظير باستضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للمشاركين في المعرض، والعمل على جذب المزيد من التجارة والاستثمار إلى دبي عبر التميز في مستوى الخدمات الجمركية المقدمة والإبداع والابتكار في تطويرها، لتمكين التجار والمستثمرين من تحقيق أعلى مستويات العائد نتيجة لاختيارهم دبي مقصداً ومقراً لتجارتهم وأعمالهم».

وأكد أن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تحفز المنافسة بين الدوائر الحكومية لتحقيق لتميز والإبداع من أجل الوصول الريادة العالمية لإمارة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً في كافة المجالات، فقد أصبحت الريادة في تحقيق الإنجازات العالمية السمة التي تميز دولة الإمارات وتجعل تجربتها نموذجاً دولياً تقتدي به الدول من كافة أنحاء العالم.

نجاح وتميز

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بالنيابة عن جميع موظفي الهيئة، أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قائد مسيرة التميز والإبداع التي ارتقت بالعمل الحكومي في دبي إلى أرقى المستويات العالمية، ونعاهد صاحب السمو بمواصلة العمل الجاد وأن نكون جنوداً مخلصين في فريق حكومة دبي لنواصل، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مسيرة النجاح والتميز كي نحقق رؤية القيادة الرشيدة في استشراف وصنع المستقبل، وتسخير الإبداع والتميز في عمل الهيئة اليومي للرقي بالأداء والكفاءة والخدمة إلى أعلى المعدلات، ومواكبة التطورات التقنية الهائلة عبر توفير بيئة محفزة وإبداعية ونوعية، تهدف إلى استنباط أفضل الحلول الخلاقة».

وأضاف: «يأتي حصولنا على جائزة (دبي الخير) و(الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم)، و(أفضل نتيجة في دراسة سعادة المتعاملين) ليتوج جهود الهيئة في التزامها بتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع لتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى تحقيق مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متلاحم ومتماسك.

كما يؤكد حصولنا على جائزة (المبادرة الإدارية المُبتكرة) عن مبادرة (المُنتِج المستقل للطاقة) في مشروعات الطاقة الشمسية التي تنفذها الهيئة، النتائج عالمية المستوى التي حققتها الهيئة والتي وضعت معياراً عالمياً جديداً من خلال تحقيق الأرقام القياسية».

تطوير الخدمات

بدوره، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «يحفزنا الفوز في الدورة 21 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2018 بجائزة (الجهة الحكومية الداعمة لإكسبو 2020) للعمل على تحقيق أفضل مستويات التميز والإبداع في تطوير عملنا الجمركي وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للمشاركين في إكسبو 2020، وذلك من خلال تطوير واستخدام أحدث الأفكار والابتكارات العالمية الكفيلة بتحسين مستوى أداء جمارك دبي، لتعزيز موقعها الريادي في الصدارة العالمية بالتميز والابتكار الجمركي، وقد قدمت الدائرة 24 مبادرة لدعم إكسبو 2020 واستكملنا تنفيذ معظم هذه المبادرات بنسبة 100%، وقد انجزنا مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية للمشاركين بالمعرض، كما نجحنا في تسريع إنجاز الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين وتمكنا من تخفيض الوقت اللازم لتقديم الخدمة بنسب متصاعدة في الأعوام الماضية وأصبحت أنظمتنا قادرة على إعطاء الموافقة التلقائية لنحو 97% من المعاملات الجمركية».

نقلة نوعية

من جهته، أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي، أن برنامج حكومة دبي للأداء الحكومي المتميز الأول من نوعه في العالم، أحدث نقلة نوعية في الأداء والمفاهيم بشكل عام، وأسهم في تطور الأداء الحكومي بنسبة كبيرة، على ضوء معايير البرنامج المتكامل، من مؤشرات القياس ومعالم التخطيط الواضحة والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة، التي أسهمت في تحسين الأداء الوظيفي المؤسسي على مدى السنوات الماضية، مما انعكس على تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين والمستفيدين من خدماتها.

سعادة المتعاملين

قال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نحن فخورون بحصولنا على جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز هذا العام عن فئة أفضل نتيجة لدراسة سعادة المتعاملين بين بقية الجهات الحكومية المتوسطة والصغيرة بنسبة 95%، وتعد هذه الجائزة بمثابة ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة الرشيدة لنشر السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع، وهي ثمرة جهودنا المستمرة في إسعاد متعاملينا وتوفير كافة السبل المتاحة لخدمتهم بالطرق الفعالة والمبتكرة وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك.