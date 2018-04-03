محمد بن راشد يفتتح فعاليات «منتدى الإعلام العربي» اليوم

يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم فعاليات الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي يقام بمشاركة صنّاع القرار الإعلامي في المنطقة، وكبار الإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من القيادات والرموز الإعلامية العربية والعالمية.



ويستضيف المنتدى، الذي يقام في مدينة جميرا أكثر من 45 متحدثاً من 20 دولة عربية وأجنبية علاوة على المشاركين من داخل دولة الإمارات، لعرض أفكارهم ورؤاهم حول الموضوعات المهمة المطروحة على طاولة النقاش خلال المنتدى وعبر جلساته الممتدة على مدار يومين حافلين بحوار موضوعي هادف حول واقع ومستقبل الإعلام العربي.



وتناقش هذه الدورة من المنتدى التي تحمل شعار «تحولات إعلامية مؤثرة»، تأثير التحديات التي تمر بها المنطقة في ساحة الإعلام العربي، وتداعيات التغيرات السياسية على المشهد الإعلامي، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة الإعلامية، كما يحاول المنتدى من خلال نظرة متعمقة رصد أهم التحولات التي طرأت على شكل ومضمون الإعلام والصحافة العربية بفعل التطور التقني، وصولاً إلى طبيعة العلاقة مع الجمهور في العصر الرقمي، ومستقبل صناعة الصحافة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وما سيواكب النمو المتسارع في تلك المحاور من تطور في المشهد الإعلامي العربي والدولي.



تكريم الطلبة

إلى ذلك، كشف نادي دبي للصحافة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي عن أسماء الطلبة الفائزين في مسابقة كلية محمد بن راشد للإعلام (التحقيق الصحفي والفيلم القصير) لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة، وسيتم توزيع الجوائز ضمن فعاليات المنتدى.



وقد أكّدت منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، أن مسابقة «التحقيق الصحفي والفيلم القصير» والتي تعتبر ثمرة تعاون بين كلية محمد بن راشد للإعلام ونادي دبي للصحافة، تعبر عن سعينا إلى الاضطلاع بدور عملي في تشجيع الأجيال الجديدة على الدخول إلى قطاع مهم وهو قطاع الإعلام من خلال اكتشاف المواهب الواعدة وتحفيزها من خلال عنصر المنافسة، كمقدمة يمكن من خلالها رصد الشباب الذين يمكن العمل على إعدادهم ليصبحوا كادراً إعلامياً متميزاً عبر صقل موهبتهم بالدراسة والاطلاع واكتساب المهارات والخبرات التي تمكنهم من تحقيق ذاتهم في هذا القطاع الحيوي.



وأشارت المرّي إلى أن الاحتفاء بالطلبة الفائزين على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي يعكس حرص المنتدى على إطلاق المبادرات المعنية بالشباب وتقريبهم من مفاهيم العمل الإعلامي وحثهم على اكتشاف قدراتهم في هذا المجال وتمكينهم من التعبير عنها، سعياً لتعزيز الساحة بطاقات متميزة تستطيع المشاركة في بناء المستقبل الإعلامي لدولة الإمارات ومن ثم الإسهام في تعزيز آفاق التطوير على مستوى الإعلام العربي ككل.



ووجهت رئيسة نادي دبي للصحافة شكرها لكلية محمد بن راشد للإعلام إحدى أهم المؤسسات الأكاديمية في الدولة على الجهد الذي بذلته في تنظيم المسابقة.



دعم

بدوره وجه علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام كل الشكر والتقدير للجهات التي رعت المسابقة وساهمت في تحقيق الهدف منها، وهو كشف المواهب الإعلامية بين طلبة الثانوية من أجل تكريمها ودعمها وصقل إمكانياتها لتكون ضمن طلبة الكلية، ودفعها لسوق العمل وقد تم تزويدها بكل ما هو مناسب للعمل في الميدان الإعلامي وفق المنظور الحديث له.



وأكّد أهمية الدعم الذي حظيت به المسابقة من قبل نادي دبي للصحافة وحرصه على كشف المواهب الإعلامية ورعايتها.



وأضاف: تميز هذا العام بمشاركة عدد من الطلبة المواطنين الراغبين في دراسة الإعلام والانضمام إلى كلية محمد بن راشد للإعلام. كما كانت المنافسة كبيرة جداً للحصول على المركز الأول.

مما حدا بلجنة التحكيم استدعاء المتميزين الثلاثة الأوائل في مسابقة التحقيق الصحفي باللغة العربية، وإجراء اختبار كتابي لهم كل على حدة، ورغم ذلك كانت علامات التفوق تنصب على كتاباتهم، وتقرر إجراء مقابلات شخصية للتأكد من شخصيتهم ومدى تمتعهم بالثقافة العامة وإجادة اللغة والتعبير، وخلصت اللجنة الخاصة بالتحكيم إلى اتخاذ قرار سيعلن عنه خلال حفل توزيع الجوائز ضمن أعمال اليوم الثاني من منتدى الإعلام العربي.



كما وجه علي جابر الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم التي ساهمت في تعميم المسابقة على مدارس الدولة، والشكر إلى وسائل الإعلام التي رعت المسابقة، وإلى كل من بنك الإمارات دبي الوطني وباريس غاليري لرعايتهما المادية للمسابقة.



أسماء الفائزين

وضمن الأسماء الفائزة في مسابقة هذا العام، فازت كل من الطالبات تيماء أسامة آل علي، مايا درمش، فاديا محمد سعيد القصيباتي، فاطمة عبدالعزيز علي، عليا ماجد العبدولي، عائشة خميس السعدي، في مسابقة التحقيق الصحفي باللغة العربية، أما في مسابقة التحقيق الصحفي باللغة الإنجليزية فقد فاز كل من نورما مراد، سارة علي اليماحي، هند أحمد، شما سلطان السويدي، وفي مسابقة الفيلم القصير فاز كل من الطلبة دالين أبو بكر، سلامة المهيري، رسلان بايازوف، سعيد علي محمد الشامسي.



الجدير بالذكر أن توزيع الجوائز على الطلبة الفائزين سيتم خلال حفل خاص يعقد في اليوم الثاني من منتدى الإعلام العربي.