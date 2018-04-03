الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعاليات نوعية

تشارك دولة الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف 2 أبريل من كل عام من خلال تنظيم عدد من البرامج والفعاليات الخاصة للتوعية بالتوحد في جميع إمارات الدولة طوال شهر أبريل الجاري وذلك تحت شعار «فلنتوحد من أجل التوحد».

ويتفق العالم في هذا اليوم حول أهمية التوعية باضطراب التوحد وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم والسعي نحو الاعتراف بحقوقهم المدنية والدستورية كاملة وبشكل خاص حقهم في التعليم والتوظيف ومواجهة تحديات التهميش التي قد يتعرضون لها في الكثير من المجتمعات.

رائدة

وتعد دولة الإمارات سباقة ورائدة في مجال الاهتمام بالأشخاص من ذوي التوحد وأصحاب الهمم عامة حيث تقوم وزارة تنمية المجتمع بتوجيهات من قيادة الدولة الرشيدة بالعديد من المبادرات والبرامج لتمكين الأسر من التعامل مع الأبناء المصابين بهذا الاضطراب وتوفير الإرشادات اللازمة للأمهات بشكل خاص لرصد الأعراض المبكرة للتوحد كما تمارس الوزارة دورها التوعوي في المدارس والجامعات لاستيعاب ذوي التوحد ومساعدة المدرسين على التعامل الأمثل معهم.

وتتابع الوزارة أنشطة وأداء مراكز تأهيل التوحد في الدولة وتسعى إلى العمل مع الجهات المعنية للحد من تكاليف التأهيل بحيث يكون متاحاً للجميع بغض النظر عن حالتهم المادية بالتكامل مع جهود مبذولة من قبل مراكز التوحد في جميع إمارات الدولة لمساعدة الأهالي على تحمل كلفة تأهيل أبنائهم وتوفير كل ما يلزم لرعايتهم كما أن استراتيجية الوزارة تقوم على أساس تحقيق السعادة والرفاه لكافة فئات المجتمع الإماراتي وأن الاهتمام بأصحاب الهمم هو المؤشر الحقيقي على مدى نجاح هذه الاستراتيجية وفعاليتها.

فعاليات

وتتضمن فعاليات وزارة تنمية المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للتوحد التي تستمر طوال شهر أبريل تدشين دبلوم التوحد بالتعاون مع جامعة أبوظبي وهو موجه للكادر العامل في هذا المجال من أجل تطوير كفاءة المواطنين العاملين في مجال اضطراب التوحد.

وتعمل الوزارة على إعداد مسح في الحضانات ورياض الأطفال للكشف عن حالات التوحد وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين حيث يباشر فريق المختصين المدربين من قبل الوزارة النزول إلى الميدان لتطبيق مسوح ميدانية تكشف عن السمات والخصائص الأولية التي يتصف بها أطفال التوحد وتوجيههم إلى مراكز ووحدات التدخل المبكر التابعة للوزارة لإجراء التقييم والتشخيص الشامل في حال وجود أية علامات أولية تؤشر على وجود هذا الاضطراب ومن ثم تقديم الخدمات التأهيلية المناسبة للأطفال وأسرهم.

ويتم في شهر التوعية بالتوحد إضاءة أكثر من 40 معلماً ومبنى في الدولة باللون الأزرق الذي يرمز عالمياً لاضطراب التوحد وذلك من أجل التوعية به ولفت الأنظار نحو أهمية تطوير البرامج والخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم إضافة إلى إطلاق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأفضل صورة يتم التقاطها للمعالم المضاءة بهذه المناسبة.

وتنظم الوزارة ندوة توعوية في مركز الشباب بأم القيوين موجهة إلى أولياء الأمور وللمهتمين بشكل عام وتركز على إدارة سلوكيات أطفال التوحد ويشارك فيها مجموعة من المختصين والخبراء في المجال.

إصدارات

ويتم الإعلان عن إصدار مجموعة من القصص الاجتماعية المتخصصة بالتوحد والتي تشمل العديد من السلوكيات الإيجابية التي بإمكان المختصين والوالدين تطويرها لدى الأطفال عن طريق الأسلوب القصصي الهادف الذي يحتوي على مجموعة من الصور المعبرة حيث تعمل هذه القصص أيضاً على تطوير مهارات التواصل عند الأطفال وتطوير سلوكهم الاجتماعي وطرق لعبهم وتفاعلهم مع البيئات التعليمية والاجتماعية المحيطة وتنمية قدراتهم على التصرف في المواقف الجديدة وغير المألوفة بالنسبة لهم.

وفي إطار توسيع الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وذوي اضطرابات طيف التوحد على وجه الخصوص تعكف وزارة تنمية المجتمع على إنشاء وحدات جديدة للتوحد والتدخل المبكر في مختلف مراكز تأهيل أصحاب الهمم التابعة للوزارة بحيث تقدم هذه الوحدات خدمات الكشف المبكر عن اضطراب التوحد والتشخيص والتقييم وفقاً لأحدث الاختبارات والمقاييس العالمية إضافة إلى اتّباع طرق حديثة في التأهيل والتدريب أثبتت فاعليتها عالمياً من حيث تأثيرها في سلوك الأطفال وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والتفاعلية.

برامج

وقدمت جمعية الإمارات للتوحد خلال الثلاث سنوات الماضية العديد من البرامج والفعاليات حيث قامت منذ تفعيل برامجها في الربع الأخير من عام 2014 بمجموعة من المبادرات مقسمة إلى ثلاثة محاور رئيسية تضمنت المحور الأول: إقامة الورش والملتقيات للأهالي والمختصين وبلغ عددها 89 مبادرة استفاد منها 2398.. أما المحور الثاني فهو فعاليات ومشاركات متنوعة حيث شاركت الجمعية في 63 فعالية حضرها أكثر من 21300 شخص وختاماً فعاليات وأنشطة لذوي التوحد وتضم الجمعية 72 فعالية شارك فيها 2255 فرداً من ذوي التوحد.

وتأسست جمعية الإمارات للتوحد برئاسة فخرية من حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان وجهود طيبة لمجموعة من أمهات الأفراد من ذوي التوحد حيث تم إشهار الجمعية في مايو 2012 بموجب قرار وزاري رقم 225 كجمعية غير ربحية تعنى بالأفراد من ذوي التوحد في دولة الإمارات وذويهم وتقوم رؤية الجمعية على الريادة في تمكين ذوي اضطراب التوحد نحو إبراز كامل إمكانياتهم بالمجتمع من خلال مجموعة من البرامج ضمن إطار من التكامل والشراكة.

وقالت أمل جلال صبري مديرة مركز الإمارات للتوحد لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة شهر التوحد العالمي في أبريل من كل عام إن مركز الإمارات للتوحد بأبوظبي ينظم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعاليات أسبوع التوحد تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح للعام الحادي عشر على التوالي لتوعية المجتمع ككل بجميع فئاته باضطراب طيف التوحد وإبراز أهمية دور المسؤولية الاجتماعية في مساندة مراكز التوحد المتخصصة وخاصة الخاصة منها لاستكمال مسيرتها الإنسانية في تقديم الخدمات النوعية المتميزة لطلاب فئة التوحد من أصحاب الهمم.

مشاركة

وأضافت إن العديد من المؤسسات والجهات والشركات بالدولة تشارك في هذا الحدث الإنساني والحملة التوعوية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي قامت بمساندة مركز الإمارات للتوحد في تنظيم هذه الحملة التوعوية على مدار 11 عاماً متتالية وأيضاً الشركاء الدائمون كشركة دولفين للطاقة والشركاء الخدميون على رأسهم مول المركز التجاري العالمي الذي يقام به جانب هام من فعاليات أسبوع التوحد ونادي الجزيرة الرياضي الثقافي الذي يقام به الجانب الآخر من فعاليات أسبوع التوحد ومن الشركاء الخدميين أيضاً فنتازيا باليه وسينايكزميديا ونادي ضباط الشرطة وسباركيز وبمشاركة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لدورها البارز التنويري من خلال تسليط الضوء وتعزيز نشر الوعي لجميع فئات المجتمع.

شمسة بنت حمدان: الدولة أولت اهتماماً كبيراً لدمج المصابين

أكدت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتوحد أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لتأهيل ودمج المصابين بالتوحد في المجتمع ووضعت لهم الخطط والمبادرات التي تسهم في نشر الوعي بين الأهالي والمختصين إيمانا منها بأهمية دور هذه الفئات في المساهمة الفاعلة في مسيرة الخير والبناء بالدولة.

رعاية

وقالت سموها بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام: إن الهدف الأساسي الذي تسعى الدولة لتحقيقه هو رعاية أبنائها من أصحاب الهمم والتركيز على تربيتهم وتعليمهم وتدريبهم لإشراكهم بشكل فاعل وإيجابي في عملية التطور والتنمية الحضارية بكافة جوانبها إلى جانب تعزيز قدرات وإمكانيات هذه الفئة لتمكينهم من الاندماج في المجتمع بصورة كاملة.

وأضافت سموها إن دولة الإمارات تحتفل باليوم العالمي للتوحد لهذا العام تحت شعار«فلنتوحد من أجل التوحد» مشيرة إلى أنه في العام 2008 أقرت هيئة الأمم المتحدة بجميع أعضائها الثاني من أبريل من كل عام يوما عالميا للتوحد وخصصته للتوعية بالتوحد ونشر المعرفة الكافية للتعامل مع الفرد من ذوي التوحد ومحاولة تخفيف أعراضه.

تمكين

ولفتت سموها إلى أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للتوحد هذا العام تحت شعار«تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد» ليكون داعما للفتيات المصابات بالتوحد وحاثا لهن على ممارسة حياتهن بشكل طبيعي في المجتمع وداعما لهن للاندماج في المجتمع والانخراط في التعليم ومواجهة الصعوبات التي يمررن بها، وأقرت هيئة الأمم المتحدة الشعار كشعار عالمي لهذا العام لتتخذ الدول نهجها في الفعاليات التي ستقيمها تحت الشعار نفسه.

وأضافت «من الملاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد الاهتمام العالمي حول اضطراب التوحد مع تطور الأوضاع الصحية العالمية في طرق اكتشاف وتشخيص الاضطراب وأساليب الرعاية والعناية الطبية له..وأثرت الدراسات والمعارف والأبحاث الحديثة في معرفة أسباب التوحد وخصائصه وطرق تشخيصه تأثيرا كبيرا في نمو وتطور الطفل ومستقبله ولإيجاد طرق علاج ناجحة تعتمد على التدخل المبكر في المعالجة لرفع كفاءة الطفل».

وأكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد أهمية دور التدخل المبكر للوصول بالأطفال ذوي التوحد إلى أقصى إمكاناتهم لحياة أفضل وضرورة تطبيق ذلك عبر نموذج اجتماعي للتأهيل كونه الأمثل لدمج أصحاب الهمم في المجتمع.