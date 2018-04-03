مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي يناقش المبادرات والخطط المطروحة

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في فندق ميدان وناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات الإدارية، واستعرض العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، تقرير الدورة الأولى من مجلس مراكز الشرطة، حيث قام المركز بتنفيذ خمس مبادرات وهي: خطة مراكز الشرطة، أمن المدارس، التحقيق الميداني، الدوريات الموجهة، ويوم بلا مراكز خدمة. كما قام المركز بإنجاز خارطة التنبؤات الأمنية، ومنهجية الديلي بريف، ومنهجية السعادة والإيجابية، ومنهجية التواصل مع دور العبادة، ومنهجية التفاوض الأمني، ومنهجية أمنكم سعادتنا، وآلية الكفالات، وفريق عمل المناطق الصناعية، ومراجعة وتحديث مؤشرات أداء المراكز، والعمل المشترك مع المجالس.

6 اجتماعات

حضر الاجتماع اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، واللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، واللواء أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، واللواء الدكتور احمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة وممثلو مجالس شرطة دبي وممثلون لفئة شباب المجتمع.

كما قام المجلس بعقد 6 اجتماعات، وتنفيذ 7 ورش عمل، وتنفيذ اكثر من 88% من قرارات المجلس، والقيام بثماني زيارات منها لثلاث دول، ومراجعة 55 مؤشر أداء، وبلغ عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس 45 اجتماعاً، وعقد ثلاثة اجتماعات مع الشركاء.

واستعرضت عواطف السويدي، رئيس مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي خلال أسبوع السعادة العالمي، منها مبادرات القائد، ومبادرات لمكتب وزيرة السعادة، ومبادرات المجتمع والموظفين والمتعاملين، ومبادرات تقنية، وإطلاق ميثاق السعادة المؤسسية، وورش أسبوع السعادة والإيجابية، ومبادرة لوّن حياتهم.

تواصل

ومن جانبهم عبر الطلبة الممثلون لفئة الشباب عن شكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي لدعوتهم حضور الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية، وأكد الطالب عمر سعيد الظهوري أن هذه الفرصة تتيح للشباب معرفة كيفية عمل الشرطة وآلية اتخاذ القرارات وتضعهم عن قرب في الجهود التي تبذلها لبسط الأمن والأمان.

وقال الطالب خالد مسعد إنه لشرف كبير لي المشاركة في اجتماع القيادة العامة لشرطة دبي الذي يعتبر فرصة للتعلم واكتساب الخبرات، وتقوية التواصل مع فئة الشباب.

وأكدت الطالبة خولة جلفار أن حضور مثل هذه الاجتماعات يعزز التواصل مع الشباب، كما إنها تعتبر فرصة للتعرف على كيفية الحوار واتخاذ القرارات ومعرفة طبيعة عمل الإدارات المختلفة في الشرطة.

وفي ختام الاجتماع قام اللواء عبد الله المري بتكريم الطلبة المشاركين في اجتماع مجلس القيادات التنفيذية.

تقييم

تم خلال الاجتماع استعراض نسبة التحول إلى الهوية المؤسسية الجديدة، ومنصة التطوع الخاصة بموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، ونتائج تقييم تمرين الطاولة، وتقرير زيارة وفد شرطة دبي إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومشروع حصر بيانات خبراء ومحاضري وضيوف شرطة دبي.