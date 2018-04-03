طحنون بن محمد وسيف بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة عويضة الخييلي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مساء امس واجب العزاء إلى حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي بوفاة المغفور له بإذن الله شقيقه عويضة بن سهيل الخييلي.

كما قدم واجب العزاء الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين والمقيمين.

وأعرب سمو الشيوخ لدى زيارتهم مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وأبناء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.