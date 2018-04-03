نهيان بن مبارك يلتقي محافظ الفروانية في الكويت

التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح محافظ الفروانية بمناسبة زيارته والوفد المرافق لدولة الكويت الشقيقة.

وتبادل الطرفان بحضور رحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى دولة الكويت الأحاديث الودية لاسيما الحديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الشيخ فيصل الحمود بالعلاقات الأخوية المتميزة والروابط الوثيقة القائمة بين الدولتين، مؤكداً أن العلاقات بين الكويت والإمارات تعد نموذجاً للعلاقات القوية بين الدول.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الفروانية ضيفه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان هدية تذكارية عبارة عن «سيف وشجرة عائلة آل الصباح».