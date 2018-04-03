تحذير من رسائل الاحتيال عبر مواقع «التواصل»

حذّرت شرطة أبوظبي من الرسائل الاحتيالية التي يستخدمها النصّابون عن طريق برامج ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الـ«واتس آب» بتقليد العلامات التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، بهدف سرقة المعلومات الشخصية مثل أسماء المستخدمين وكلمات السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها مما يتسبب بالعديد من الإشكاليات للمستخدم الذي يتوجب عليه الإسراع في إبلاغ الشرطة لمتابعة المحتالين وضبطهم في أسرع وقت.

وأشارت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة إلى أنه ومن خلال المعلومات الواردة لبدالة خدمة أمان تم رصد ظهور نوع مركب من عمليات الاحتيال والنصب الهاتفي؛ حيث يقوم المحتالون بسرقة حسابات تطبيق الـ«واتس آب» من الضحايا من خلال استخدام خاصية طلب رمز تفعيل تطبيق الـ«واتس آب» وإرسال رسالة نصية للضحية ومن ثم استدراجها هاتفيا لتسليم الرمز؛ لتتم السيطرة على حساب «الـ»واتس آب«واستخدامه بشكل لاحق في عمليات نصب لضحايا آخرين عبر إغرائهم بالفوز بجوائز وهمية تحت مسميات مؤسسات تجارية بالدولة.

ودعت مستخدمي التواصل الاجتماعي إلى تأمين حساباتهم، حتى لاتكون عرضة للاستغلال من قبل الآخرين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، موضحة خطوات تأمين الحسابات، وخصوصاً الـ»واتس آب«بعدم الضغط على أي رابط الا بعد التحقق من المصدر المرسل، وعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية عبر المواقع غير الموثوقة، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين للدخول إلى الـ»واتس آب". ولفتت إلى تجدد الأساليب الاحتيالية باستخدام هذه الوسائل بأشكال مختلفة لكنها تتفق في النهاية على اتباع طرق غير قانونية في النصب والاحتيال الإلكتروني ومن بينها الإعلان عن وظائف وهمية لشركات ومؤسسات محددة.