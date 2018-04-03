محمد بن راشد يأمر بطائرة مساعدات إغاثية إلى بابوا غينيا الجديدة

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطائرة مساعدات إغاثية إلى المتضررين من جراء الهزة الأرضية التي تعرضت لها بابوا غينيا الجديدة أخيراً.

ودوّنت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية سفيرة الأمم المتحدة للسلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طائرة المساعدات الإغاثيّة –التي تبرّع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم –حملت طعاماً يكفي لسدّ حاجة حوالي 60 ألف شخص من الذين تضرّروا جرّاء الهزة الأرضية».

وأضافت سموها: «اليوم، قام برنامج الأغذية العالمي بنقل أكثر من 80 طناً من المساعدات الإغاثيّة الضرورية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى بابوا غينيا الجديدة التي تعرّضت لهزّة أرضية مؤخراً».

يذكر أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تحتضن مكاتب تابعة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وتقوم بدور فاعل في نقل المواد الإغاثية الطارئة، بفضل موقعها الاستراتيجي في دبي الذي يتيح للوكالات العاملة ضمن المدينة الوصول إلى ثلثي سكان العالم بالطائرة في وقت قياسي.

وقد تأسست المدينة في العام 2003 في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو تأكيد إسهامات الإمارات كأكبر مركز إنساني في العالم، حيث تقدم المدينة أفضل أوجه الدعم اللوجستي إلى منظمات الإغاثة الدولية.