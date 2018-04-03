علي المزروعي لـ « البيان »:قيادتنا تحكم قلوبنا بأفعالها الطيبة

أكد المواطن علي راشد المزروعي من منطقة الدقداقة في رأس الخيمة، صاحب الاتصال الهاتفي مع إذاعة عجمان، أن دولة الإمارات حباها الله بقيادة رشيدة حريصة على كرامتنا، تحكم قلوبنا بأفعالها الطيبة وأخلاقها العالية، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة احتياجاته بشكل فوري وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته.

وأشار إلى أن توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بإيقاف المذيع عن العمل، تؤكد أن القيادة الرشيدة سباقة في الحفاظ على النسيج الوطني ورفع شأن المواطنين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، وهذا إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وأوضح المزروعي (57 عاماً) أن اتصاله على البرنامج الإذاعة، أمس، كان بهدف إيصال احتياجات المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، والمطالبة بتفعيل دور الجهات والمؤسسات المعنية بالبحث عن هذه الفئة، وتوفير احتياجاتهم قبل المطالبة بها، لافتاً إلى أن مطالبه تنحصر في توفير مسكن ملائم يجمع فيه أولاده التسعة من الذكور والإناث.

وأشار إلى أن إصابته بالعديد من الأمراض مثل السكري والضغط، جعلته غير قادر على العمل، حيث يعتمد على الراتب الشهري من الشؤون الاجتماعية، والذي لم يعد كافياً لسد احتياجات المنزل، لافتاً إلى أن رد فعل المذيع لم يكن متوقعاً، خاصة وأن الإذاعة تعتبر منبر جميع المواطنين لإيصال مطالبهم إلى شيوخنا، حفظهم الله.

وأضاف: ليس من حق أي صاحب وظيفة وخاصة في المجال الإعلامي التقليل من المطالب التي يتلقاها، خاصة وأن مجالس قيادتنا الرشيدة مفتوحة على مصراعيها أمام جميع المواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً أن منابرنا الإعلامية المسموعة والمرئية تتعامل جميعها مع الشعب بكل رقي واحترام.