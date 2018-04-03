«كهرباء دبي» تستعرض في المنتدى استشراف مستقبل الطاقة

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة السابعة عشرة من منتدى الإعلام العربي 2018 الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تحولات إعلامية مؤثرة»، يومي 3 و4 أبريل الحالي في مدينة جميرا، بصفتها (شريك الاستدامة).

ويهدف المنتدى إلى التوصّل لتحليل واضح لعلاقة الإعلام بالمتغيرات الحالية المتسارعة، وإلقاء نظرة متعمقة ترصد أهم التحولات التي طرأت على شكل ومضمون الإعلام والصحافة العربية، بفعل التطور التقني، ومستقبل صناعة الصحافة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وما سيواكب النمو المتسارع في تلك المحاور من تطور في المشهد الإعلامي العربي والدولي.

مشاريع ومبادرات

وتسلّط الهيئة الضوء في المعرض المصاحب للمنتدى، على مشاريعها ومبادراتها وبرامجها الطموحة وجهودها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الإحلالية في مختلف المجالات، وذلك أمام صنّاع القرار الإعلامي في المنطقة، وكبار الإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من القيادات والرموز الإعلامية العربية والعالمية.

ديوا الرقمية

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نشارك كشريك الاستدامة لمنتدى الإعلام العربي 2018، حيث نسلط الضوء على خبراتنا وتجاربنا في استشراف مستقبل قطاع الطاقة، ففي إطار مبادرة 10X لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، من خلال التقنيات الإحلالية المبتكرة، قمنا بإطلاق «ديوا الرقمية» الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث ستطبق الهيئة نموذجاً رائداً للمؤسسات الخدماتية يستند إلى الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعيّ والخدمات الرقمية، حيث تعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية».

مشاركة سنوية

وأضاف: «نحرص على المشاركة السنوية في أعمال المنتدى الذي بات منصة حوارية تفاعلية تجمع المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التي بات لها دور محوري في توجيه رسائل هادفة تتناول كافة القضايا الاستراتيجية الراهنة من خلال المتابعة الآنية، بالرأي والتحليل لأهم الأحداث والمستجدات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم، وتقصي أبعاد القضايا المطروحة واعتماد الاستشراف العلمي لمساراتها المستقبلية».

شريك

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي هذا العام، بصفتها «شريك الاستدامة»، تأسيساً على علاقات التعاون الوثيقة بين الهيئة ونادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للمنتدى، وانطلاقاً من تقدير الهيئة لدور الإعلام في نشر الوعي بين الناس في مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياتهم اليومية.