ضاحي خلفان يطّلع على قوانين جرائم المخدرات

عقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اجتماعاً مع فريق إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية، برئاسة العميد عبد العزيز عبد الله الأحمد، مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية بوزارة الداخلية، وذلك للاطلاع على قائمة الجرائم المقلقة حسب التحديث والتصنيف الأخير وفق منظومة الأمم المتحدة واعتمادها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاستمارة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة والعدالة الجنائية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والوقوف على التعاريف الدولية لتلك الجرائم ومواءمتها مع القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه الفريق ضاحي خلفان تميم، بضرورة الأخذ بالممارسات والتجارب العالمية في هذا الشأن، والاستفادة منها على المستوى المحلي.