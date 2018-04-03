خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون الرئيس المصري بانتخابه

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية، معرباً سموه عن خالص تهانيه للرئيس المصري متمنياً له التوفيق في فترة ولايته الثانية ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين للرئيس المصري.

إلى ذلك، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بفوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أمس، مع الرئيس المصري، عن أطيب تمنياته لمصر قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرقي والازدهار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على ما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات وروابط تاريخية ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بما يمثله التعاون الاستراتيجي القائم مع دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من نموذج يحتذى للعلاقات العربية - العربية القوية والمتميزة.

وعبر عن تطلعه لمواصلة التعاون المكثف بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة، من أجل التصدي للتحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي.

وفي تدوينة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر الحساب الرسمي لأخبار سموه على «تويتر» قال سموه: «تهانينا القلبية للأخ العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي على نيله ثقة ودعم الشعب المصري له في قيادة مصر لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والبناء والإنجاز.. دعواتنا وأمنياتنا له بالتوفيق والنجاح ولمصر وشعبها الشقيق الخير والسلام ولعلاقة بلدينا الراسخة مزيداً من التطور والازدهار». وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقيتي تهنئة إلى عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأعرب سموهما خلال البرقيتين عن خالص تهانيهما متمنين للرئيس المصري التوفيق في فترة ولايته الثانية ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار.