محمد بن زايد يهنىء الرئيس المصري هاتفيا بفوره بفترة رئاسية ثانية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بفوزه بفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا .

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع الرئيس المصري عن أطيب تمنياته لمصر قيادة و حكومة و شعبا بمزيد من التقدم و الرقي و الإزدهار خلال الفترة المقبلة مؤكدا على ما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات وروابط تاريخية و متميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس المصري عن خالص شكره و تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. مشيدا بما يمثله التعاون الاستراتيجي القائم مع دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من نموذج يحتذى للعلاقات العربية - العربية القوية و المتميزة.

و عبر عن تطلعه لمواصلة التعاون المكثف بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة من أجل التصدي للتحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي.