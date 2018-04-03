محمد بن راشد يوجه وزيرة تنمية المجتمع بتقديم تقرير عاجل باحتياجات ذوي الدخل المحدود

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة احتياجات المواطن المتصل أمس، على إذاعة عجمان «راديو الرابعة»، بشكل فوري، وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ 24 ساعة المقبلة، ورفع تقرير عاجل لمكتب سموه بذلك.

كما أمر سموه، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بعرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية تسخير الإعلام لخدمة الوطن والمواطنين، وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الإمارات.

وتعكس أوامر صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بخصوص توفير احتياجات المواطنين، حالة التواصل والتفاعل والتقارب بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن في مختلف المواقف والظروف، وحرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم في كافة متطلبات الحياة.

وكان المواطن المتصل قد تعرّض لمشادة كلامية من قبل المذيع في أحد البرامج المجتمعية، بعد أن أبدى المتصل شكوى من ضعف الراتب وارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة في ظل هذه الظروف.