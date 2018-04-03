محمـد بن راشد: لا حدود للإنجاز والتفـوق.. والتمـيز لـه بدايـة بـلا نهاية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإنجاز والتفوق لا حدود لهما والتميز طريق لها بداية وآفاقها لا نهائية، وأن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز كان المحرك عبر 21 عاماً لتطوير الخدمات وتحسين السياسات وبناء الكفاءات في حكومة دبي، وأصبح نموذجاً رائداً من نوعه تم تصديره للعديد من دول المنطقة، مضيفاً سموه: خلال إحدى وعشرين سنة من إطلاقه صنع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إرثاً مقترناً باسم دبي، وترك أثراً كبيراً، وتحوّل إلى علامة عالمية دالة على التفوق والإنجاز والكفاءة والتطور، لافتاً سموه إلى أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ساهم في نشر ثقافة التميز خليجياً وعربياً، وجعل اسم دبي مقروناً بجودة الخدمات.

جاء ذلك خلال تكريم سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجهات الحكومية والأفراد وفرق العمل الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الحادية والـعشرين.

شكر

وخلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، والذي حضره مديرو الجهات الحكومية في دبي وموظفوها، وجه صاحب السمو الشكر لكل من ساهم على مدى العشرين عاماً الماضية في تحويل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إلى مؤشر قياس عالمي المستوى، مؤكداً بالقول: «شكرنا لجميع موظفي حكومة دبي لجهودهم الطيبة، وتقديرنا للمتميزين مضاعف، ونحتاج أفكاراً جديدة لتحقيق قفزات في جودة الخدمات خلال الفترة المقبلة».

وأضاف سموه: «المتميزون الذين فازوا بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز هم النخبة الذين يجب أن يتطلّع الجميع إليهم، لاستلهام القدوة من قصص نجاحهم واقتفاء خطواتهم في تحقيق التميز»، مشيراً سموه: «ما زال أمام هؤلاء المتميزين عملٌ كثير، فالإنجاز والتفوق لا حدود لهما والتميز طريق لها بداية وآفاقها لا نهائية»، وقال سموه: «من المهم أن يسعى المتميزون إلى مشاركة تجاربهم الآخرين، ونشر ثقافة التميز في بيئاتهم ووسط زملائهم، لأن التميز وإن كان نجاحاً فردياً فإن قيمته الحقيقية تتأتى من حشد هذه الجهود الفردية لتحقيق تميز على نطاق عريض».

وشدد سموه بأن «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أسهم في جعل دبي الأولى في المنطقة والعالم في تطور الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وسرعة تقديم هذه الخدمات وتميزها بكافة المقاييس».

ولفت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن «التميّز هو ثقافة فكر وعمل في دولة الإمارات.. وما تمّ إنجازه من تطوّر وتقدّم في مختلف الميادين هو ثمرة المثابرة والعمل الدؤوب لتحقيق طموحات شعبنا وتطلّعاته، ولنكون الأفضل عن جدارة».

ووجه سموه حديثه للفائزين قائلاً: «أنتم عماد المستقبل الذي نطمح إليه، فبهمّتكم وإبداعاتكم وعطائكم من أجل رفعة وطنكم وتميزه، سيكون مستقبل دولتنا مشرقاً ومبهراً بإذن الله، وستبقى الإمارات ودبي كما عهدها العالم، رائدة ولا ترضى إلا بالمركز الأول».

مبادرة إدارية مبتكرة

وتسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة المنتج المستقل للطاقة عن فئة المبادرة الإدارية المبتكرة، حيث ساهمت المبادرة في تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وجذب 26 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا القطاع. بالإضافة إلى رفع المستهدف المتعلق بتنويع مصادر الطاقة في عام 2030 من 5% إلى 25%. وتوفير 12000 فرص وظيفية منها 25% وظيفة للمواطنين بحلول عام 2030.

خدمة حكومية مشتركة

وفازت بلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي بجائزة طلب إصدار شهادة إنجاز مبنى عن فئة الخدمة الحكومية المشتركة، حيث ساهمت الخدمة في تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز الثاني في محور استخراج تقارير البناء في تقرير التنافسية الدولية، كما تم تقليل عدد إجراءات الخدمة المشتركة بنسبة 75 % من 20 خطوة إلى 5 خطوات مما ساهم إيجابياً في تعزيز تجربة المتعامل، كما تم تقليل الزمن المطلوب لتقديم الخدمة المشتركة من 17 يوماً إلى يوم واحد.

كما نالت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة التميز عن فئة دبي الخير لتطبيقها الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية وتميزها في اختيار المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية عن طريق تحديد الاحتياجات وتحقيقها لأعلى معدل مبادرات مجتمعية تطوعية بالنسبة لإجمالي عدد المبادرات المؤسسية، وفازت جمارك دبي عن فئة الجهة الحكومية الداعمة لإكسبو 2020، لتطبيقها مبادرة متكاملة لاستدامة الاستفادة من الموارد الخاصة بإكسبو 2020 لمرحلة الإرث بالإضافة إلى ضمان جودة آلية التواصل مع فريق إكسبو 2020 من خلال تشكيل فريق عمل متكامل وتبيان مهام واضحة للتنسيق بين الفرق الداخلة للجهتين.

كما فازت الهيئة عن فئة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم (الجهات الكبيرة)، والنيابة العامة عن فئة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم (الجهات المتوسطة)، وحصدت كذلك جائزة فئة أفضل نتيجة في دراسة سعادة المتعاملين (الجهات الكبيرة)، لتحقيقها أفضل نتيجة في دراسة مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة بلغت 93.1 %، بينما فازت سلطة مدينة دبي الطبية عن فئة أفضل نتيجة في دراسة سعادة المتعاملين (الجهات المتوسطة) لتحقيقها أفضل نتيجة في دراسة مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة بلغت 95.4%.

أما فئة أفضل نتيجة في دراسة سعادة الموظفين (الجهات الكبيرة) ففازت بها بلدية دبي لتحقيقها أفضل نتيجة في دراسة سعادة الموظفين بنسبة بلغت 89.3 %، وذهبت جائزة أفضل نتيجة في دراسة سعادة الموظفين (الجهات المتوسطة) إلى مركز دبي للإحصاء، لتحقيقها أفضل نتيجة في دراسة سعادة الموظفين بنسبة بلغت 95.9 %.

وفي نهاية الحفل التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صورة تذكارية مع فريق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وأخرى مع الفائزين بجوائز هذه الدورة من البرنامج.

إمارات الخير

ألقى الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز كلمة خلال الحفل قال فيها هذه إمارات الخير التي بناها المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما، على قيم الخير والمحبة والسلام والتسامح والاحترام، وهذه دبي أيقونة الدنيا وحلم العالم الجديد، مدينة العالم، بل إنها العالم في مدينة وأضاف: إن القيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة محفزة تقدم القدوة الحسنة صباح مساء. وقال النصيرات: نحن - موظفي حكومة دبي التي يقودها بكل كفاءة واقتدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - نعدكم أن نسير خلف خطاكم وعلى نهجكم في خدمة الناس ومحبتهم واحترامهم وإسعادهم.