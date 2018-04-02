محمد بن راشد يأمر بتوفير كافة احتياجات المواطن المتصل على إذاعة عجمان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة احتياجات المواطن المتصل اليوم على إذاعة عجمان بشكل فوري وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ٢٤ ساعة القادمة، ورفع تقرير عاجل لمكتب سموه بذلك.

كما أمر سموه وزيرة تنمية المجتمع بعرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية تسخير الاعلام الوطني لخدمة الوطن والمواطنين وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الامارات.