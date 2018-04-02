آخر الأخبار

محمد بن راشد يأمر بتوفير كافة احتياجات المواطن المتصل على إذاعة عجمان

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
طباعة Email

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة احتياجات المواطن المتصل اليوم على إذاعة عجمان بشكل فوري وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ٢٤ ساعة القادمة، ورفع تقرير عاجل لمكتب سموه بذلك.

كما أمر سموه وزيرة تنمية المجتمع بعرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية تسخير الاعلام الوطني لخدمة الوطن والمواطنين وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الامارات.

 

طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: ولي عهد عجمان يوجه بإيقاف مذيع عن العمل

    ولي عهد عجمان يوجه بإيقاف مذيع عن العمل

    وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بإيقاف المذيع يعقوب العوضي عن العمل في إذاعة عجمان " راديو الرابعة " لما صدر منه اثناء اتصال أحد المواطنين

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon