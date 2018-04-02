"أبوظبي للإعلام" تطلق "قناة زايد" الرقمية

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلنت "أبوظبي للإعلام" إطلاق "قناة زايد الرقمية"، وهي منصة تفاعلية تضم موقعاً إلكترونياً وتطبيقات وحسابات تواصل اجتماعي لتوثيق مسيرة مؤسس دولة الإمارات، وباني نهضتها الحضارية؛ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، العام 2018 "عام زايد".

يأتي إطلاق هذه القناة الرقمية، التي يقوم عليها مجموعة من الشباب من مواطني دولة الإمارات، في إطار مسؤولياتها المجتمعية وواجبها الوطني تجاه التفاعل والمشاركة في مختلف الفعاليات والمبادرات، التي تنعكس إيجاباً على المجتمع عبر التعريف بمسيرة الراحل الكبير منذ مرحلة ما قبل قيام دولة الإمارات وحتى وفاته، لتكون "قناة زايد الرقمية" بذلك مرجعاً يجسد إنجازات الشيخ زايد ويعكس رؤيته وفلسفته في الحكم.

و قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، إن هذه المبادرة بما تتضمنه من أهداف تجسد عزمنا على مواصلة المسير على خطى الشيخ زايد، ومثلما نشأت الأجيال الماضية على قيم الراحل الكبير، فإننا نأمل أن تسهم مثل هذه المبادرات في إيصال فكر زايد وفلسفته وعطائه إلى جيل الشباب فيستلهم من مسيرته العطرة، ما يساعده على تحمل المزيد من المسؤوليات الوطنية والمساهمة الإيجابية في مسيرة التنمية".

من جانبه، قال الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، إن إطلاق هذه القناة يأتي في إطار التزامنا المستمر تجاه ترسيخ سمات الشخصية الإماراتية، والتي يعتبر الشيخ زايد خير مثال وقدوة نفاخر بها الأمم، فهي فرصة حقيقية لتسليط الضوء على تاريخنا المشرف والدور الريادي الذي قامت به قيادتنا الحكيمة في مسيرة البناء والتمكين.

وأضاف: إن منصتنا الرقمية هذه تسعى إلى رفد مجتمعنا وجمهورنا والعالم بمحتوى غني ومتنوع، وإطلاق هذه القناة الرقمية المتخصصة التي تسلط الضوء على مسيرة مؤسس دولة الإمارات الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، ما هو إلا جزء من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية، وتخليد لقائد كان له أكبر الأثر في ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وإنجازات.

وتهدف هذه القناة الرقمية إلى تسليط الضوء على العديد من جوانب حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، السياسية والاجتماعية والإنسانية، وذلك من خلال عدة أبواب وفقرات تفاعلية ومكتبة من الأفلام الوثائقية ومواد مصورة تكشف عن حكمة باني اتحاد الإمارات وتبرز إنجازاته ومبادراته الإنسانية، وحرصه على أن تتبوأ دولة الإمارات المكانة المرموقة التي بلغتها في مصاف الدول المتقدمة.

وتسهم القناة في حفظ الأرشيف الضخم، الذي تمتلكه أبوظبي للإعلام، والتي يضم بعضها تسجيلات نادرة للشيخ زايد، وتصنيف وتبويب هذه المواد حسب الموضوع، لتكون مرجعاً لكل مهتم بمسيرة الشيخ زايد وتتيح تفاعل الجمهور معها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

بدورها أعربت عائشة المزروعي، مديرة "قناة زايد" عن فخرها وسعادتها بإنجاز هذا المشروع الوطني المهم، مؤكدة "أن إطلاق هذه القناة بطاقات إماراتية شابة يأتي تأكيدا لمكانة المغفور له الشيخ زايد وفكره وحكمته وقيمه التي تخطت حدود الدولة إلى العالم أجمع.

وتضم القناة مجموعة من الأقسام، منها "رحلة بناء" الذي يعرف بمحطات مضيئة من حياة الشيخ زايد في مسيرة بناء دولة الإمارات والمناسبات والفعاليات التي تحمل اسمه، و"أقوال خالدة" الذي يسلط الضوء على فكر القائد الملهم من خلال عرض لقاءات وتصريحات الشيخ زايد في المناسبات المختلفة، و"مع الناس" الذي يحوي اللقاءات التي جمعت الشيخ زايد بالمواطنين في مجلسه أو زياراته لهم ومشاركته في مناسباتهم الاجتماعية المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، تضم القناة قسم "رجل الدولة"، الذي يجمع الزيارات الرسمية والشؤون الحكومية والتشريعات في مسيرة الشيخ زايد واستقباله لقادة الدول الأخرى، إضافة إلى التسجيلات التي تجمعه بأنجاله الكرام وقسم "في العالم"، الذي يوثق الزيارات الدولية للشيخ زايد وشهادات الشخصيات العالمية عنه.

وتبرز القناة الجوانب الثقافية والإنسانية للشيخ زايد من خلال قسمي "من التراث"، الذي يحتوي على مقاطع الفيديو التي تظهر الشيخ زايد وهو يمارس هواياته المفضلة ومشاركاته في الفعاليات التراثية والثقافية وما قيل فيه من قصائد وأغان، و"اخترنا لكم" الذي يسرد قصص صور أصحابها برفقة الشيخ زايد وأمكنة كان له تأثير فيها، فضلا عن مقتنياته الشخصية.

وتتمتع القناة بثلاث خاصيات رقمية رئيسية تتمثل في خاصية بث الفيديو بجودة عالية، وخاصية التسجيل والدخول للمنصة لغرض جمع البيانات، وخاصية مشاركة الجمهور بمقاطع فيديو حول إرث الشيخ زايد في بناء الدولة والمنظومة القيمية للمجتمع الإماراتي، فيما تتكامل المنصة الرقمية مع حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة، ليتم الترويج للمنصة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بطرق مختلفة تتناسب وطريقة العرض لكل منصة وتستهدف الشرائح المختلفة.

والاطلاع على قناة زايد الرقمية يتم عبر الرابط التالي:‏www.zayedtv.ae.