"شوف البيان" يطلق نشرة فيديوهات مختارة كل أسبوع

تزامناً مع انطلاق الدورة الـ17 من المنتدى الإعلامي العربي في دبي، يطلق "شوف البيان" أضخم منصة فيديوهات تفاعلية محترفة في الشرق الأوسط، نشرة تحوي 7 فيديوهات من أجمل ما نشر في الموقع الإلكتروني.

وتنقل الفيديوهات المختارة أبرز الأحداث والمستجدات وأنماط الحياة المحلية والعالمية. ويضم موقع "شوف البيان" أضخم مجموعة من الفيديوهات المصورة والمنتجة بشكل كامل من قبل فريق «البيان».

وضم العدد الأول من النشرة 7 فيديوهات تواكب الحدث الأبرز على الساحة الإعلامية العربية، وهو منتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية التي ستعلن نتائجها في 4 أبريل المقبل، إضافةً إلى التحضيرات المكثفة التي يقوم بها فريق منتدى الإعلام استعداداً للحدث العالمي.