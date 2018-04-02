بلدية دبي ترد على اشاعة البيض البلاستيكي

أوضحت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، رداً على شائعة البيض المصنع من مادة بلاستيكية، أن مادة البلاستيك تكون صلبة على درجة حرارة الغرفة وتذوب عندما تسخن إلى درجة حرارة تقارب الثمانين درجة مئوية، وبما أن البيض في المقطع المذكور أعلاه قد كان سائلاً وصار متماسكاً عند قليه، فلا يمكن أن يكون بلاستيكياً، لأن ذلك ينافي طبيعة البلاستيك المعروفة بأنه يذوب على درجات الحرارة العالية.

وذكرت أنه انتشر مؤخراً مقطع مرئي في وسائل التواصل الاجتماعي تدعي مقدمته أن هناك نوعاً من البيض المصنع من مادة بلاستيكية، وتم قلي ذلك البيض، وتكونت طبقة ذكرت مقدمة الفيديو أنها مادة بلاستيكية.

وردا على المعلومات غير الدقيقة في ذلك المقطع المرئي، أشارت إدارة سلامة الغذاء بالبلدية إلى أن سبب تشكل البيض بصورة مختلفة عن المألوف هو أن البيض غير الطازج يكون أكثر سيولة "كما هو واضح في الفيديو"، ولذلك قد يعطي أشكالاً مختلفة بسبب تخثر بروتين البيض على درجات الحرارة المختلفة، لذا فإن ما شوهد في الفيديو يعتبر طبيعيا جدا.

ونبهت البلدية ,أن هذا التوضيح من قبل بلدية دبي يأتي ضمن مبادرة "الخبر اليقين"، التي أطلقتها البلدية بهدف الحد من تداول المعلومات غير الدقيقة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى وتصحيح الأخبار المغلوطة والتصدي للشائعات المغرضة بشكل سريع.