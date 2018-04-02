محمد بن راشد: برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز كان المحرك عبر 21 عاماً لتطوير الخدمات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز كان المحرك عبر 21 عاما لتطوير الخدمات وتحسين السياسات وبناء الكفاءات في حكومة دبي ، وأصبح نموذجاً رائداً من نوعه تم تصديره للعديد من دول المنطقة"، مضيفاً سموه: "خلال إحدى وعشرين سنة من إطلاقه صنع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إرثاً مقترناً باسم دبي، وترك أثراً كبيراً، وتحوّل إلى علامة عالمية دالة على التفوق والإنجاز والكفاءة والتطور"، لافتاً سموه إلى أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ساهم في نشر ثقافة التميز خليجيا وعربيا، وجعل إسم دبي مقرونا بجودة الخدمات".

جاء ذلك خلال تكريم سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، و سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجهات الحكومية والأفراد وفرق العمل الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الحادية والـعشرين.

وخلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، والذي حضره مديرو الجهات الحكومية في دبي وموظفوها، وجه صاحب السمو الشكر لكل من ساهم على مدى العشرين عاماً الماضية في تحويل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إلى مؤشر قياس عالمي المستوى، مؤكداً بالقول:"شكرنا لجميع موظفي حكومة دبي لجهودهم الطيبة، وتقديرنا للمتميزين مضاعف، ونحتاج أفكارا جديدة لتحقيق قفزات في جودة الخدمات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف سموه "المتميزون الذين فازوا بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز هم النخبة الذين يجب أن يتطلّع الجميع إليهم، لاستلهام القدوة من قصص نجاحهم واقتفاء خطواتهم في تحقيق التميز"، مشيراً سموه: "ما زال أمام هؤلاء المتميزين عملٌ كثير، فالإنجاز والتفوق لا حدود لهما والتميز طريق لها بداية وآفاقها لا نهائية"، وقال سموه: "من المهم أن يسعى المتميزون إلى مشاركة تجاربهم الآخرين، ونشر ثقافة التميز في بيئاتهم ووسط زملائهم، لأن التميز وإن كان نجاحاً فردياً فإن قيمته الحقيقية تتأتى من حشد هذه الجهود الفردية لتحقيق تميز على نطاق عريض".

وشدد سموه بأن "برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أسهم في جعل دبي الأولى في المنطقة والعالم في تطور الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وسرعة تقديم هذه الخدمات وتميزها بكافة المقاييس".

ولفت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن "التميّز هو ثقافة فكر وعمل في دولة الإمارات.. وما تمّ إنجازه من تطوّر وتقدّم في مختلف الميادين هو ثمرة المثابرة والعمل الدؤوب لتحقيق طموحات شعبنا وتطلّعاته، ولنكون الأفضل عن جدارة".

ووجه سموه حديثه للفائزين قائلاً: "أنتم عماد المستقبل الذي نطمح إليه، فبهمّتكم وإبداعاتكم وعطائكم من أجل رفعة وطنكم وتميزه، سيكون مستقبل دولتنا مشرقاً ومبهراً بإذن الله، وستبقى الإمارات ودبي كما عهدها العالم، رائدة ولا ترضى إلا بالمركز الأول ".

الفائزون بجوائز البرنامج

وقد كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزون بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دروته 21، وبدء التكريم بفئة وسام دبي للموظف الحكومي الجديد المتميز (الجهات الكبيرة) والتي فازت بها رغس عمر عبدالله عمر الأنصاري، من هيئة الطرق والمواصلات .

وفازت فاطمة درويش حمزة البشري من دائرة الأراضي والأملاك عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي الجديد المتميز (الجهات المتوسطة)، ونالت سارة علي حسن الزرعوني من هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الميداني (الجهات الكبيرة)لتحقيقها الريادة والإنجاز في تنفيذ العمل الميداني في قطاع حيوي واستراتيجي مؤثر على كافة مناحي الحياة.

وحصد زيد علي خديم المعمري من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الميداني (الجهات المتوسطة)، ونال منصور ناصر عبدالرزاق الرزوقي من القيادة العامة لشرطة دبي جائزة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الفني التقني/ الهندسي (الجهات الكبيرة) حيث أنجز 40 مشروعاً للتطبيقات الالكترونية منها 10 تطبيقات افتراضية أمنية لأول مرة بالدولة ودرب 4720 موظفاً لمحاكاة مكافحة الجريمة الكترونياً، كما فاز عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الفني التقني/ الهندسي (الجهات المتوسطة)، درويش محمد حسن محمد المنصوري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حيث ساهم في تنفيذ 17 مشروع تتعلق بالتطبيقات الإلكترونية والذكية وفرت أكثر من 14 مليون درهم خلال السنوات 2015-2017.

وعن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الإشرافي (الجهات الكبيرة)، كُرمت أماني محمود محمد الجسمي من هيئة الصحة بدبي، حيث طبقت مبادرات استراتيجية ذات أثر كبير على الجهة والمعنيين و سمعة إمارة دبي في فترة وجيزة (3 سنوات)، كما فازت أميرة حارب سلطان عمير الكتبي من دائرة الأراضي والأملاك، بوسام دبي للموظف الحكومي في المجال الإشراف (الجهات المتوسطة)، أما وسام دبي للموظف الحكومي في المجال التخصصي (الجهات الكبيرة) ففاز به محمد علي محمد القاسم من القيادة العامة لشرطة دبي، كونه أول مواطن حصل على الدكتوراة في الهندسة الجنائية وخبير في علم الجريمة وأول من أسس قسم يعنى بفحوصات الهندسة الجنائية في الشرق الأوسط، أول مواطن حصل على الدكتوراة في الهندسة الجنائية وخبير في علم الجريمة وأول من أسس قسم يعنى بفحوصات الهندسة الجنائية في الشرق الأوسط.

وفاز عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال التخصصي (الجهات المتوسطة) خالد ناصر جاسم حميد آل علي، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لتحقيقه الريادة والإنجاز في تنفيذ العمل التخصصي في قطاع أمن الدولة والذي يؤثر على كافة مناحي الأمن والأمان في دبي والإسهام في طرح مبادرات وأفكار إبداعية وابتكارية.

وعن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في مجال خدمة المتعاملين (الجهات الكبيرة) فاز أحمد ناجي عبده مزيد من بلدية دبي، لتجاوزه مستهدفات الأداء الوظيفي وتحقيق التوازن بين الإنجاز الفردي والإنجاز الجماعي، بينما نالت ندى نادر ميرزا محمد يوسف الرئيسي من دائرة التنمية الاقتصادية، الجائزة عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في مجال خدمة المتعاملين (الجهات المتوسطة)، تقديراً لحجم الإنجازات التي قدمتها مقارنة بالمدة الزمنية لها في قسم تطوير الأعمال، أما منصور محمد حسن ملا، من القيادة العامة لشرطة دبي فكُرم عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الإداري (الجهات الكبيرة) لتمتعه بصفة المبادرة و الايجابية في العمل حيث يبادر بتقديم أفكار جديدة ويحرص على تنفيذها.

وحصدت بخيتة حسن سعيد الهلي الهاجري من النيابة العامة جائزة التميز عن فئة وسام دبي للموظف الحكومي في المجال الإداري (الجهات المتوسطة)، لتميزها في العمل وتطويرها لقدراتها و اكتساب الخبرات التي تجعلها متميزة فيما تقوم به من أعمال، وعن فئة وسام دبي لأفضل مدير مركز تقديم خدمات (الجهات الكبيرة) فقد فاز سعيد حمد محمد بن سليمان آل مالك، من القيادة العامة لشرطة دبي، لتنفيذه مبادرات ساهمت في خفض نسبة الوفيات من الحوادث 33% في 2017 وتراجع عدد المراجعين 15%، وخفض نسبة البلاغات المقلقة بنسبة (17.45%) وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

اما فئة وسام دبي لأفضل مدير مركز تقديم خدمات (الجهات المتوسطة) ففازت بها فاطمة سالم محمد أحمد الشامسي من دائرة الأراضي والأملاك، حيث قامت بتطوير مكتب الاتصال إلى مركز ذكي متقدم يقدم خدمات كثيرة عبر التطبيقات الذكية مما خفض نسبة الاخطاء وقلل عدد المراجعين ورفع مستوى سعادة المتعاملين.

فئة الموظفين المبتكرين

ونال الجائزة عن فئة وسام دبي للموظفين المبتكرين ماجد سلامة محمد الصمادي من هيئة الطرق والمواصلات، لتطويره أسلوب العمل وتقديمه 18 فكرة ابتكارية لتطوير الخدمات المقدمة من الهيئة، و سعيد علي فارس علي الكتبي من جمارك دبي، حيث قدم عدد (180) فكرة ابداعية وتم تطبيق (150) فكره منها مثل بوابة الطرود الذكية عالمياً لتتبع الطرود ومبادرة الاسترداد الذكي المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي ، كما حصل على أكثر من 25 براءة إختراع.

كما فاز عن نفس الفئة فوزي فضل حسين المعروف بالصفدي، من هيئة الصحة بدبي، لابتكاره الموظف أربع تقنيات منها (ربطة الصفدى الإنزلاقية ) والتى تعد التقنية الاولى من نوعها عالميا لترميم الصمام التاجى، كما فاز محمد سليمان علي البلوشي من القيادة العامة لشرطة دبي، لتقديمه أكثر من (55) مقترحا ومبادرة إبتكارية طبق منها ابتكار طائرة درون للتعامل مع الأجسام المشتبه بها عن بعد، وفاز عمر مطر خميس مطر المزينة المهيري، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لابتكاره 20 مقترحا ابتكاريا.

المبادرة الإدارية المبتكرة

وتسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة المنتج المستقل للطاقة عن فئة المبادرة الإدارية المبتكرة، حيث ساهمت المبادرة في تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وجذب 26 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا القطاع. بالإضافة إلى رفع المستهدف المتعلق بتنويع مصادر الطاقة في عام 2030 من 5% إلى 25%. وتوفير 12000 فرص وظيفية منها 25% وظيفة للمواطنين بحلول عام 2030.

الخدمة الحكومية المشتركة

وقد فازت بلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني – دبي بجائزة طلب إصدار شهادة إنجاز مبنى عن فئة الخدمة الحكومية المشتركة، حيث ساهمت الخدمة في تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز الثاني في محور استخراج تقارير البناء في تقريرالتنافسية الدولية، كما تم تقليل عدد إجراءات الخدمة المشتركة بنسبة 75 % من 20 خطوة إلى 5 خطوات مما ساهم إيجابياً في تعزيز تجربة المتعامل، كما تم تقليل الزمن المطلوب لتقديم الخدمة المشتركة من 17 يوماً إلى يوم واحد.

كما نالت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة التميز عن فئة دبي الخير لتطبيقها الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية وتميزها في اختيار المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية عن طريق تحديد الاحتياجات وتحقيقها لأعلى معدل مبادرات مجتمعية تطوعية بالنسبة لإجمالي عدد المبادرات المؤسسية، وفازت جمارك دبي عن فئة الجهة الحكومية الداعمة لإكسبو 2020، لتطبيقها مبادرة متكاملة لاستدامة الاستفادة من الموارد الخاصة بإكسبو 2020 لمرحلة الإرث بالإضافة إلى ضمان جودة آلية التواصل مع فريق إكسبو 2020 من خلال تشكيل فريق عمل متكامل و تبيان مهام واضحة للتنسيق بين الفرق الداخلة للجهتين.

كما فازت الهيئة عن فئة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم (الجهات الكبيرة)، والنيابة العامة عن فئة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم (الجهات المتوسطة)، وحصدت كذلك جائزة فئة أفضل نتيجة في دراسة سعادة المتعاملين (الجهات الكبيرة)، لتحقيقها أفضل نتيجة في دراسة مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة بلغت 93.1 %، بينما فازت سلطة مدينة دبي الطبية عن فئة أفضل نتيجة في دراسة سعادة المتعاملين(الجهات المتوسطة) لتحقيقها أفضل نتيجة في دراسة مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة بلغت 95.4 %.

أما فئة أفضل نتيجة في دراسة سعادة الموظفين (الجهات الكبيرة) ففازت بها بلدية دبي لتحقيقها أفضل نتيجة في دراسة سعادة الموظفين بنسبة بلغت 89.3 %، وذهبت جائزة أفضل نتيجة في دراسة سعادة الموظفين (الجهات المتوسطة) إلى مركز دبي للإحصاء، لتحقيقها أفضل نتيجة في دراسة سعادة الموظفين بنسبة بلغت 95.9 %.

الجنود المجهولون

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة الجنود المجهولين وهم فاطمة محمد عبيد بن سمحة المهيري من هيئة الطرق والمواصلات، ومنى غلوم الماس عبد الله البلوشي، من هيئة الصحة بدبي، وراشد عبدالخالق محمد بوحامر العوضي، من بلدية دبي، وموسى علي محمد من دائرة المالية، ومحمد جاويد سردار محمد من هيئة كهرباء ومياه دبي، ومريم عبدالرحمن الحمادي من محاكم دبي، وأحمد سليمان أحمد جمال الشيباني من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، وعارف عبدالله أحمد الشاعر من دائرة التنمية الاقتصادية، ومريم أمين محمد الجسمي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعدنان يوسف عبدالله عبدالرحيم العوضي من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ورخسانه سلطان محمد من القيادة العامة لشرطة دبي، و شعيب حسن كمال أهلي من الإدارة العامة للدفاع المدني-دبي، و سعيد احمد عزتي قشمي من مركز دبي للإحصاء، و مصطفى كوندوفالابيل موتامال من مطارات دبي، وجوزيف فرجيس اوسيف فرجيس من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

تكريم خاص

كما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بجائزة التكريم الخاص لمؤسسة مطارات دبي، وذلك لحصول مطار دبي الأول على المركز الأول في العالم بـ 88 مليون مسافر للعام 2017 ، كما كرم سموه حسين لوتاه لخدمته المتفانية في العمل الحكومي والتي امتدت لأكثر من 38 عاماً.

وفي نهاية الحفل ألتقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع فريق برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز، وأخرى مع الفائزين بجوائز هذه الدورة من البرنامج.