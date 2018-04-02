رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس المصري بإعادة انتخابه

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية، معرباً سموه عن خالص تهانيه للرئيس المصري، متمنياً لفخامته التوفيق في فترة ولايته الثانية ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين للرئيس المصري.