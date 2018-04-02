50 دولة تستبدل رخصة القيادة الإماراتية

بلغ عدد الدول التي تستبدل رخصة القيادة الإماراتية 50 دولة حول العالم، منها 20 دول عربية.

وبحسب الجدول المحدث لوزارة الخارجية والتعاون الدولي فإن قائمة الدول التي تستبدل رخصة القيادة الإماراتية هي: (المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، مصر، الجزائر، الأردن، المغرب، سوريا، لبنان، اليمن، الصومال، السودان، موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر، تونس، العراق، فلسطين، اسبانيان فرنسا، أميركا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، هولندا، سلوفاكيا، ايرلندا، النمسا، اليونان، السويد، الصين، بولندا، كندا، تركيا، النرويج، لاتفيا، نيوزيلندا، صربيا، جنوب أفريقيا، فلندا، المجر، لوكسمبورج، ليتوانيا، سنغافورة).