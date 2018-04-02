محمد بن راشد يتطوع ويسجل درس تعليمي ضمن تحدي الترجمة

تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم مراحل الإنجاز في مشروع تحدي الترجمة الذي يهدف لتعريب وإنتاج 5000 فيديو تعليمي لكافة مراحل التعليم وتوفيرها مجانا لكافة الطلاب العرب وذلك بمشاركة متطوعين من 15 دولة عربية.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أنه تطوع شخصيا بتسجيل درس تعليمي ضمن التحدي، وأكد أن الهدف هو توفير 5000 حصة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم، لأن الرياضيات والعلوم في المدارس العربية مفتاح لاستئناف الحضارة العربية.

وقال سموه أن الترجمة أساس من أسس النهضة وتفتح الأبواب لاستيعاب كل أنواع المعارف والعلوم، والتعليم الالكتروني سيكون الطريق الأسرع لردم الفجوة التعليمية في وطننا العربي.

تابعت اليوم مراحل الإنجاز في مشروع تحدي الترجمة الذي يهدف لتعريب وإنتاج 5000 فيديو تعليمي لكافة مراحل التعليم وتوفيرها مجانا لكافة الطلاب العرب وذلك بمشاركة متطوعين من 15 دولة عربية pic.twitter.com/c9ztkvAB5Y — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 2, 2018