انطلاق فعاليات مؤتمر العناية المركزة في دبي 5 الجاري

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة تنظم شعبة الإمارات للعناية المركزة بالتعاون مع جائزة حمدان للعلوم الطبية مؤتمر الإمارات الرابع عشر للعناية المركزة الخميس المقبل 5 أبريل الجاري في فندق إنتركونتننتال فيستيقال سيتي، بمشاركة بين 1800 و2000 طبيب من أكثر من 56 دولة. وسيقام بالتزامن مع المؤتمر 6 مؤتمرات تشمل مؤتمر الرابطة العربية للعناية الحرجة ومؤتمر الشرق الأوسط للاتحاد العالمي للعناية المركزة والمؤتمر الرابع للالتهابات الإنتانية والمؤتمر الآسيوي الأول لرابطة أمراض البطن، إضافة إلى الاجتماع السنوي للرابطة العالمية للتمريض في العناية المركزة بمناسبة انتخاب الإمارات لتنظيم المؤتمر العالمي للتمريض في العناية المركزة 2020.

تخصصات طبية

وأكد الدكتور حسين ناصر آل رحمة رئيس شعبة العناية المركزة في جمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر أن المؤتمر حاز على لقب أفضل مؤتمر تخصصي في العناية المركزة على مستوى آسيا وأفريقيا والرابع على مستوى العالم، كما حاز على اعتماد 35 جمعية واتحاد ورابطة. وأشار إلى أن المؤتمر يضم 212 محاضراً من 56 دولة و 63 ورقة علمية يناقشها المؤتمر تتوزع على 280 محاضرة.

وجهة عالمية

من جهته، أكد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أن دبي أصبحت وجهة عالمية لاستضافة مختلف الأحداث والمؤتمرات العالمية، مشيراً إلى أن استضافة مؤتمر الإمارات الدولي الرابع عشر للعناية المركزة يوفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات.