سعيد الطاير: إنجازات شبابنا تنمية مستدامة

أشاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمبادرات وبرامج «مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب» وجهود المجلس في تعزيز التواصل المباشر بين الشباب والإدارة العليا في الهيئة، وتوجيه طاقات الشباب، وتمكينهم ودعمهم في مختلف القطاعات، وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال استقباله أعضاء مجلس الهيئة للشباب لاستعراض التقرير السنوي لإنجازات المجلس عقب مرور عام على إنشائه.

وقال: «نحن فخورون بإنجازات مجلس الهيئة للشباب، التي تتواكب مع طموحاتنا وتطلعاتنا لإشراك الشباب في مسيرة التنمية وانطلاقاً من إيماننا بأن ضمان مستقبل مشرق مرهون بقدرة الشباب على التطوير، ومرتبط بمشاركاتهم في عملية البناء، لا ندخر جهداً في سبيل تقديم الدعم اللازم للشباب داخل الهيئة وخارجها، والتعرف على آرائهم وأفكارهم، وابتكار أساليب جديدة لتفعيل المشاركة الإيجابية للكفاءات الشابة في الهيئة».

إنجازات

وأضاف الطاير: «إن إنجازات مجلس الهيئة للشباب التي تناولها أعضاء المجلس في تقريرهم السنوي تثبت أن الشباب المواطن يمتلك القدرات والخبرات المطلوبة، التي تمكن الهيئة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخططها الطموحة. ونحن نتطلع للاستفادة من تلك الطاقات والكفاءات والخبرات والأفكار والآراء، وتوفير السُبل اللازمة للاستثمار في أفكارهم الإبداعية، وتوجيهها بالاتجاه الصحيح الذي يخدم رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة مستدامة مُبتكرة على مستوى عالمي».

واستعرضت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة مجلس الهيئة للشباب، أمام الطاير إنجازات المجلس خلال العام المنصرم، شملت عدداً من المبادرات والمشروعات الرائدة ومنها: «الخلوة الشبابية» الأولى من نوعها على مستوى المجالس الشبابية المؤسسية، والتي نظمها المجلس في مايو الماضي في دار الاتحاد بدبي، وتعد جزءاً من مبادرة «خلوة شبابية» التي أطلقها مجلس الإمارات للشباب، بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وأكثر من 150 طالباً وطالبة من الطلاب المستفيدين من المنح الدراسية التي توفرها الهيئة وطلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية، ومجموعة كبيرة من شباب موظفي الهيئة.

نشاطات

وقد شملت الخلوة الشبابية نشاطات وسلسلة من الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة بشباب الهيئة للتعريف بالمجلس وأعضائه وأهدافه واختصاصاته ومخرجات الخلوة الشبابية التي نظمها المجلس في جميع مراكز الهيئة؛ إضافة إلى إطلاق حملة إلكترونية لأفكار الشباب عبر منصة أفكاري التابعة للهيئة تحت عنوان «الشباب 10x».

كما بادر المجلس، بالتعاون مع مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالمساهمة من ميزانيته الخاصة في تنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب النظيفة وتركيب عدادات لبيوت الأسر في قرى صعيد مصر من خلال توفير حل مستدام للتحديات التي يواجهها سكان هذه القرى في الحصول على مياه الشرب يومياً، وذلك انسجاماً مع أهداف عام الخير 2017. وقد استهدف مشروع توصيل المياه نحو 500 منزل، وسوف يستفيد منه نحو 5000 نسمة، وهو ما يعد أضخم عمل تطوعي على مستوى المجالس الشبابية المؤسسية.

شراكة

يعد مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب أول مجلس للشباب يشارك بصفته شريكاً استراتيجياً لاحتفالات الدولة خلال اليوم العالمي للشباب، كما أسهم المجلس في عقد «حوار الشباب» لأول مرة بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017، بالإضافة إلى جلسات شبابية في منتديات الصحة والسلامة والبيئة، ومنتدى يوم المرأة الإماراتية. كما أطلق مجلس الشباب أول سياسة في الهيئة لدعم وتمكين الشباب، تعزيزاً لأهداف الهيئة الاستراتيجية بالتوجه نحو الحوكمة الرشيدة، وكذلك أول قاعدة جامعة لجميع بيانات وإحصاءات الشباب في الهيئة.