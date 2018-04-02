«صحة دبي» تُلزم شركات توريد الأدوية بـ«الباركود» العالمي

ألزمت هيئة الصحة في دبي جميع شركات ووكلاء وموردي الأدوية بضرورة توريد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للهيئة مرمزة بالباركود حسب النظام العالمي (GS1 Standards) وبتصميم (2D Data Matrix) الذي يعد التصميم الأحدث عالمياً والمستخدم في أحدث الأنظمة، وذلك من أجل تطبيق هذا النظام على الوجه المرجو، لمواكبة نظام الصيدلة الروبوتية الذي طبقته الهيئة في مستشفيي راشد ودبي، ومن المتوقع تعميمه في مستشفى لطيفة ومركزي ند الحمر والبرشاء الصحيين، إلى جانب صيدلية مركز الطوارئ في مستشفى راشد، قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن منظومة متكاملة لتطوير قطاع الصيدلة، لخفض وقت انتظار المتعاملين في عملية صرف الدواء، وتحقيق أعلى درجات الدقة في تسليمهم الوصفات الطبية المقررة.

معايير عالمية

وأوضح الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في الهيئة أن لكل صنف من أصناف الأدوية المتداولة في صيدليات الهيئة والتي يزيد عددها على 1500 باركود خاص، وهو ما خفض احتمالات الخطأ في صرف أي دواء إلى الصفر، إضافة إلى تحقيق أعلى معايير سلامة الأدوية المتبعة عالمياً.

وأشار الدكتور علي السيد إلى أن نظام ( الباركود) وفر حزمة من الحلول الشاملة والذكية في عمليات إدارة قطاع الصيدلة وصرف الدواء، معتمداً في ذلك على المعيار العالمي لنظام الباركود (GS1 Standards) وهو النظام العالمي الأكثر انتشاراً والمطبق من قبل أغلبية الشركات العالمية وشركات الأدوية على وجه الخصوص لنظام الباركود.

وقال إن (الباركود) يعتمد في تطبيقه على نظام (Software) المركزي، الذي يدار من قبل إدارة الصيدلة لقراءة الباركود والتأكد من استيفائه للأنظمة المعتمدة وطباعة الباركود للأدوية التي يتم استيرادها من الخارج مباشرة للهيئة والتي تشكل نسبة محدودة جداً لا تتعدى 10% من مجمل الأدوية المخزنة في الهيئة مما لا يشكل أي عبء إضافي على الهيئة.

أنظمة ذكية

وأكد الدكتور السيد أن جميع أعمال نقل وتخزين وتداول الدواء تتم وفق أحدث الأنظمة الذكية والمتطورة المعمول بها عالمياً في مراقبة سلسلة التبريد للأدوية، موضحاً أن موضوع سلسلة التبريد (Cold Chain) يعتبر من أكثر القضايا ذات الاهتمام العالمي، خاصة وأن ضمان سلامة سلسلة تبريد الأدوية ودقة تتبعها يمثل أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات الرعاية الصحية على مستوى العالم، لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة وجودة وفاعلية الأدوية وأمان استخدامها.

وقال إن سلسلة التبريد الذكية تشتمل على أجهزة كمبيوتر لوحية توضع على ثلاجات الأدوية والغرف المبردة لحفظها، حيث تقوم هذه الأجهزة بتسجيل وتوثيق درجة الحرارة بشكل آلي ومستمر، وعرض البيانات فورياً على شكل رسم بياني يبين حدود درجة الحرارة الصحيحة ويوثقها، إلى جانب إرسال إنذار صوتي وعن طريق رسائل نصية أو بريد إلكتروني في حال تجاوزت درجة الحرارة الحدود المطلوبة، كما أنها تقوم بتوفير تقارير إلكترونية كاملة عن ظروف حفظ الأدوية وضمان سلامتها، حيث يمكن استصدار هذه التقارير بأي وقت ولأي مدة، كما يمكن التحكم بهذه الأنظمة بشكل آلي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها.