محمد بن راشد: تمكين علمائنا أفضل استثمار في صناعة المستقبل

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أننا نمتلك كل المقومات لتحويل دولة الإمارات إلى مصدر للمعرفة والابتكارات العلمية، وقال سموه: «ننتظر من علمائنا الذين نثق بعقولهم وإمكاناتهم أن يقدموا الإسهام الأكبر في هذا المجال»، وأضاف: «نريد أن نجعل الإمارات مركزاً للعلوم المتقدمة ووجهة للعلماء والمبدعين الذين نرحب بإسهاماتهم وشراكتهم معنا في صناعة مستقبل أفضل للناس».

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه «أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031» و«استراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة» المنبثقة عنها. وأكد سموه أن تعزيز بيئة العلوم المتقدمة في دولة الإمارات يمثل أفضل استثمار في جهود صناعة المستقبل وأداة رئيسة لنقل إبداعات العقل البشري إلى مرحلة التطبيق.

وقال سموه إن تمكين علماء الوطن والعقول الخلاقة يتطلب توفير الأدوات المناسبة لاستقطابهم وتوفير الإمكانات، ليحوّلوا نتاجهم المعرفي العلمي إلى واقع عملي يعزز مسيرة الدولة إلى المستقبل عبر تبنّي التقنيات الحديثة والعلوم المتقدمة.

كما قال سموه على «تويتر» إن الهدف من إطلاق أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة «بناء كوادر وقدرات وطنية واستخدام العلوم المتقدمة لتحقيق قفزات مستقبلية وخلق فرص جديدة.. ولدينا وزيرة شابة ونشطة معنية فقط بهذا الملف».