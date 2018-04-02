شرطة دبي تطلق مختبراتها الاستراتيجية 2018

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مختبراتها الاستراتيجية لعام 2018، الهادفة إلى مراجعة خطتها الاستراتيجية 2016-2021 والوقوف على نتائجها ودراسة الاقتراحات للخروج بمبادرات نوعية تدعم تحقيق أهدافها ضمن خطة حكومة دبي 2021.

وتهدف المختبرات الاستراتيجية لشرطة دبي هذا العام إلى الخروج بمبادرات تواكب مبادرات «دبي 10X»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل التي تسعى من خلالها المؤسسة بالتعاون مع الجهات المحلية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل، بإجراء تغيير جذري وشامل في منظومة العمل الحكومي.

وشهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، «مختبر إدارة الموارد المادية» الذي نظمته الإدارة العامة للتميز والريادة في مختبر «فاب لاب» في دبي بحضور العقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

واطلع على المناقشات التي تضمنها المختبر والتي هدفت إلى الخروج بمبادرات تسعى للتحقيق الأمثل لإدارة الموارد المادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومن ثم قام سعادته بجولة في المختبر واطلع خلالها على المشاريع والمبادرات الطلابية المبتكرة.

10 مختبرات

ومن جانبه أكد العقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن شرطة دبي أطلقت هذا العام 10 مختبرات رئيسية لمراجعة خطتها الاستراتيجية تتمثل في مختبر إسعاد المجتمع، والاستجابة للحالات الطارئة، وإدارة الموارد المادية، ورأس المال البشري، ومختبر تأمين المنشآت وحماية الأفراد، والريادة والتميز، وخفض معدلات الجريمة، وخفض وفيات حوادث الطرق، وإدارة الأزمات والكوارث، والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن كافة المختبرات سيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي من مختلف الدوائر الحكومية والقطاع الخاص في كل موضوع مختبر، إلى جانب مشاركة مجالس شرطة دبي والإدارات العامة المعنية، وشرائح المجتمع وأصحاب الهمم.

من جانبه، أكد المقدم فيصل أحمد الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة، أن المختبرات تستهدف الخروج بمبادرات متنوعة في كل موضوع مختبر من أجل دعم الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي وتحقيق خطة دبي 2021، مؤكداً أن المختبرات هذا العام ترتبط أيضاً بمناقشاتها مع التوجهات الحكومية في استشراف المستقبل من خلال مبادرات «دبي 10X»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن كافة التوصيات والمبادرات سيتم جمعها وعرضها في مختبر نهائي للقادة من أجل اعتمادها.