حمدان بن محمد: نعمل على تغيير جذري يحوّل دبي إلى مركز عالمي لصناعة المستقبل

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل المرحلة الثانية من مبادرة «دبي ١٠X» الهادفة إلى تطوير خدمات حكومية مشتركة تسبق بها دبي مدن العالم بعشر سنوات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن حكومة الإمارة تسعى إلى إحداث تغيير جذري في مناهجها وأدواتها، عبر تبنّي منظور قائم على تعزيز الشراكات مع القطاعات كافة.

وقال سموه: «إن مؤسسة دبي للمستقبل تعمل على ترجمة توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى مركز عالمي لصناعة المستقبل، ورسم ملامح العمل الحكومي في المرحلة المقبلة». وأضاف: «ننتظر من الجهات مضاعفة جهودها وتعزيز تعاونها لتسريع الانتقال إلى المستقبل، هدفنا الانتقال إلى مرحلة تحويل الأفكار إلى مشاريع يلمس المجتمع آثارها الإيجابية في الحياة اليومية».