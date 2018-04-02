مستشفى العين يطوّر أقسام صحة المرأة

أعلن قسم صحة المرأة في مستشفى العين، والذي يعد جزءاً من المنظومة الصحية لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن إطلاق خدمات علاجية وتقنيات طبية متطورة في مختلف التخصصات، وتشمل تشخيص وعلاج كافة الأمراض النسائية، والكشف المبكر عن أورام الثدي وعنق الرحم وجراحات المناظير النسائية، ومتابعة الحمل والإجهاض المتكرر، وتكيس المبايض والأورام الليفية والبطانة الهاجرة، و العمليات التجميلية النسائية، واضطرابات الهرمونات.

كما أصبح القسم يقدم خدمات نسائية شاملة ومتكاملة لمراجعاتها من كافة الفئات العمرية، وتوليهن اهتماماً ورعاية منقطعة النظير، وذلك بإعداد باقة من أرقى البرامج الصحية النوعية مثل برنامج متابعة الحمل وبرنامج صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وغذائية متخصصة للحوامل والمرضعات.

أما الولادة فتتم بطاقم نسائي 100% في جو من الأمان والراحة للأم والطفل بأيدي استشاريات مؤهلات في حضور طبيبة متخصصة في العناية بالأطفال حديثي الولادة.

تقنيات

وقالت الدكتورة غزالة بالحج المدير الطبي في مستشفى العين: «نسعى دائماً في مستشفى العين إلى توفير كافة التقنيات وأحدث الأجهزة التي تساعدنا على تقديم خدمات طبية متكاملة تواكب الخدمات الطبية التي تقدم في كبرى المؤسسات الصحية العالمية، وعلى أيدى أطباء ذي خبرات واسعة ومهارات عالية والتي من شأنها أن تسهل تلقي الخدمات الطبية التي تحتاجها المرأة خلال فترة وجيزة، وستوفر لها كل سبل الراحة والسهولة في تلقي العلاج».

كما أوضحت الدكتورة فاطمة الشلبى رئيس قسم صحة المرأة أن القسم يستقبل سنويا أكثر من 18000 مريضة يتم استقبالهن وتقديم خدمات متكاملة لهن وفق أعلى المعاير الطبية والعلاجية المتعارف عليها في هذا المجال، وقد استقبل القسم خلال الربع الأول من العام نحو 4500 مريضة.

وأضافت الدكتورة البلوشي: «بما يتعلق بشؤون المرأة الصحية ندرك تماماً ضرورة إيجاد مجموعة من الأطباء المحترفين والمستعدين والذين يتمتعون بخبرات طويلة ومهارات عالية لتقديم خدمات الرعاية الصحية. كما أننا نعي مدى أهمية توفير خدمات الرعاية الطبية الأمثل والأفضل في مجال التوليد وأمراض النساء من أجل ضمان صحة المرأة»، مشيرة إلى أن الفريق الطبي في قسم صحة المرأة يتبنى معالجة مجموعة واسعة من الأمراض النسائية التي يتم تشخيصها ومعالجتها باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة، بمساعدة أطباء مميزين يستخدمون معدات التشخيص المتطورة.

32

حرص قسم صحة المرأة بمستشفى العين على زيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة السابقة إلى 32 سريراً، وتمت مراعاة زيادة عدد الغرف الخاصة من أجل زيادة الشعور بالراحة والخصوصية للمريضات المقيمات في المستشفى بهدف توفير الراحة والخصوصية بشكل متطور جداً، وذلك من الناحية التقنية الطبية والعلاجية والوقائية والترفيهية. وتجدر الإشارة إلى أن قسم النساء والتوليد في مستشفى العين يجري نحو 2500 ولادة سنوياً، إلى جانب خدمات التشخيص والعمليات الجراحية بالمناظير لمشكلات الأمراض النسائية.