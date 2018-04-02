راشد النعيمي لـ« البيان »: خطط بناء في عجمان تحقق الاستدامة

كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط عن وجود خطط جديدة تعكف على وضعها دائرة البلدية والتخطيط في مجال البناء في إمارة عجمان بهدف خفض استهلاك الطاقة ومن أجل تحقيق الاستدامة وفق معايير البناء الأخضر، ويتم تنفيذ هذه المشاريع الجديدة للبناء بمواصفات عالمية وبتقنيات حديثة. وأشاد بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الاستدامة واستخدامات الطاقة النظيفة ومشاريعها المتميزة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان في تصريحات خاصة لـ «البيان» نتطلع للاستفادة من خبرات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال معايير البناء الأخضر والبرامج الخاصة بمعايير الاستدامة وجهودها في تنفيذ المشاريع الخاصة بتوفير الطاقة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا بين الطرفين تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

مواصفات بناء جديدة

وذكر أن دائرة البلدية والتخطيط سوف تقوم بعمل زيارات داخل وخارج الدولة بهدف الاطلاع على مشاريع الاستدامة للاستفادة منها في تطبيق المشاريع الجديدة في مجال البناء، لافتا إلى أن المواصفات الجديدة التي ستطبقها الدائرة في مجال البناء سوف تكون حديثة وتوفر الكثير من الطاقة الكهربائية وبتقنيات حديثة تقلل الانبعاثات الكربونية في المباني، كما إن الدائرة شرعت حاليا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمواصفات جديدة وبمواد صديقة للبيئة.

وحول نية الدائرة تنفيذ مشاريع جديدة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة أشار رئيس دائرة البلدية والتخطيط إلى أن هذا الدور ليس دور الدائرة والجهة المعنية بتوفير الطاقة هي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهي تقوم بجهود حثيثة لتوفير الخدمات في جميع أنحاء الإمارة ومواكبة الطفرة العمرانية والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة، لأن الدائرة من مهامها المساهمة في إيجاد مشاريع بناء جديدة تسهم في تقليل استخدامات الطاقة وتحقق الاستدامة في كافة المشاريع العمرانية.

التنمية المستدامة

وحول أبرز بنود مذكرة التفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي أشار الشيخ راشد بن حميد إلى أن مذكرة التفاهم احتوت العديد من البنود التي تعزز مجالات التعاون منها: الاطلاع على استراتيجيات الاستدامة وتبادل الخبرات في مجال ريادة الاستدامة والابتكار، إضافة إلى تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمبادرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والاطلاع على أفضل البرامج في بناء بنية تحتية ذكية وتبادل الزيارات والتعرف على أفضل الممارسات البيئية والخدمات الذكية وأفضل الممارسات المتعلقة بإعداد تقارير الاستدامة إضافة إلى التعاون في مجال الإصدارات البيئية والتثقيف ومبادرات الترشيد للمياه والكهرباء.

وأكد رئيس دائرة البلدية والتخطيط أن الاطلاع على تجارب مطبقة وناجحة مثل تجربة هيئة مياه وكهرباء دبي، ضمن الظروف نفسها يساعد في التقليل من الوقت والبدء بالتنفيذ دون الحاجة إلى دراسات مستفيضة ويساعد الإمارة في تحقيق المؤشرات الوطنية الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة وهي من أولويات القيادة الرشيدة.

إسعاد المجتمع

وأشار الشيخ راشد بن حميد إلى أن دائرة البلدية والتخطيط تعمل وفق رؤية حكومة عجمان 2021 في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بتشجيع المشاريع النوعية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقق الاستدامة، لافتا لاهتمام الدائرة باستطلاع آراء المقيمين في الإمارة لمعرفة رأي الجمهور في جميع المشاريع التي تنفذها والأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات التي ترمي إلى تحقيق السعادة لكافة أفراد المجتمع، مؤكدا طموح الدائرة بتنفيذ كل ما هو جديد في مجال التخطيط العمراني وتخطيط المدن وتسخير التقنية الحديثة في جميع المشاريع لمواكبة العصر ومستجدات التنمية.