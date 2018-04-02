«سي إن بي سي»: متحف المستقبل حاضنة الابتكار والأكثر تقدماً في العالم

بثّت القناة التلفزيونية الاقتصادية «سي إن بي سي» تقريراً عن «متحف المستقبل» أكدت فيه أن الهدف من بناء المتحف ليس عرض تحف من الماضي، ولكن أن يكون حاضنة للابتكار.

وقالت القناة: إن دبي تبني متحفاً جديداً سيكون أحد أكثر المباني تقدماً في العالم، وهو من تصميم «كيلا ديزاينز»، والمبنى حاصل على شهادة المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

ووفقاً للقناة فإن مصدر الإلهام وراء شكله شبه المستدير يعود إلى فلسفة «فينج شوي» الصينية، حيث شكل المبنى يمثل الأرض والسماء، أما الفراغ في الوسط فيمثل المجهول، ويسعى هذا النظام الفلسفي إلى إضفاء التناغم مع البيئة المحيطة.

واجهة

تشكل الخطوط العربية على الواجهة نوافذ المبنى، وقد استعانت شركات البناء بتقنيات صناعة الطيران للحصول على البناء الخارجي ناعم الملمس، وتمت تغطية المبنى بـ890 من ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ والفايبر غلاس، أما الأسطح الأفقية الوحيدة في المبنى فتشكّل طوابقه. ويهدف المبنى، الذي من المتوقع أن يفتتح أبوابه عام 2019، بدلاً من اقتناء تحف فنية من غابر العصور، إلى أن يكون حاضنة للابتكارات.