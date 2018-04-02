تكريم الفائزين بجوائز «دبي للأداء الحكومي المتميز» اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يُقام اليوم حفل تكريم الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، للدورة الحادية والعشرين، في مركز دبي التجاري العالمي.



وفي هذا الإطار أشار هزاع خلفان النعيمي رئيس جوائز ومبادرات التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إلى أن البرنامج استطاع خلال مسيرته التي بلغت واحداً وعشرين عاماً أن ينهض بالعمل الحكومي إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية، وأن يؤسس لمنظومة متكاملة من التميز والجودة في أداء العمل الحكومي، وقال: «انطلاقاً من الإيمان برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يعمل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على تطوير مفاهيم التميز والابتكار والريادة في العمل الحكومي بشكل مستمر، ويحرص في كل دورة تقييمية على تطوير المعايير بما يسهم في إيصال دبي إلى الريادة العالمية».





حرص

وأضاف: «يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الحضور وتكريم الفائزين بنفسه في حفل البرنامج في كل عام ليلتقي مع الموظفين المتميزين ويكرّمهم من أصغر موظف إلى أكبر موظف، الأمر الذي له الأثر الكبير على استدامة نهج التميز وتحقيق إنجازات ونتائج أكبر، وتشجيع الموظفين على انتهاج ثقافة التميز والسعي نحو تحقيق أعلى معايير الجودة في أداء أعمالهم».



شخصية

وأشار النعيمي إلى أن حفل هذا العام يركز على شخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأن العام 2018 هو عام زايد، والشيخ زايد أسّس منظومة التميز في دولة الإمارات وترك إرثاً عظيماً لشعب الإمارات ميّزه عن جميع شعوب العالم، حيث تم اختيار شعار الحفل هذا العام ليكون «زايد ميّزنا.. فتميّزنا».