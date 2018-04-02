انطلاق تجارب «الإحصائي الجوي» في دبي بطائرات دون طيار

بدأ مركز دبي للإحصاء في التجارب الأولية لمشروع «الإحصائي الجوي»، عن طريق استخدام تقنيات الطائرات بلا طيار، والتكامل مع الذكاء الاصطناعي، والتوسع والابتكار في هذا المجال لتطوير العمل الإحصائي، وتحقيق نقلات نوعية.

استراتيجية

وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ«البيان»: «إن هذه الخطوة هي أحد البرامج الاستراتيجية المبتكرة في الخطة الاستراتيجية للمركز «الخطة الإحصائية 2021»، حيث قمنا خلال الفترة الماضية بدراسة أحدث التقنيات في العالم في هذا المجال، وأجرينا دراسة على القيمة المضافة التي سيمثلها المشروع لتطوير العمل الإحصائي، ووجدنا العديد من النتائج الإيجابية التي يمكن الاستثمار فيها لتطوير العمل الإحصائي من خلال رفع كفاءة العمل الميداني من حيث: جودة البيانات وحداثتها، وتقليل التكلفة، وتقليص العبء على المستجيبين بمستويات كبيرة، كما يُمكن لـ«الإحصائي الجوي» من تحديث خرائط نظم المعلومات الجغرافية بشكل دائم، وتوفير خرائط محدثة ثلاثية الأبعاد، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات الميدانية في المسوح الإحصائية».

خطة

وأوضح أنه سيتم تنفيذ مشروع «الإحصائي الجوي» بناءً على خطة مرحلية، حيث تتضمن المرحلة الأولى التي ستُدشن خلال العام الجاري: تنفيذ المسوح الميدانية للمباني، والوحدات السكنية، وتغطية المناطق صعبة الوصول، والوحدات الإحصائية في المناطق الصحراوية، إضافة إلى تحديث خرائط نظم المعلومات الجغرافية ثلاثية الأبعاد.

كما تتضمن خطة المشروع في مراحله المقبلة تقديم خدمات إحصائية نوعية للشركاء في الجهات الحكومية الأخرى، إذ إن دعم خطة دبي الاستراتيجية تحتل دائماً الأولوية للمركز، إلى جانب دعم المشروع بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

استثماروأشار المهيري إلى أن المركز بدأ فتح قنوات الشراكة مع الجهات الحكومية المختصة، والجهات المتميزة والمبتكرة في القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في هذا المجال لما له من انعكاسات كبيرة على تطوير العمل الإحصائي، ويأتي ذلك من رؤية المركز بأن يكون الإحصاء الداعم لصناعة السعادة والتنمية المستدامة.

وأوضح أنه سيتم تدشين «الإحصائي الجوي» ضمن معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، ويمكن للزوار زيارة منصة المركز في المعرض للتعرف عن قرب على المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن مقترحات وملاحظات الشركاء والمجتمع هي محل أولوية للمركز دائماً.