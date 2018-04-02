محمد بن راشد وحاكما أم القيوين ورأس الخيمة يعزّون في وفاة عويضة الخييلي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المرحوم عويضة بن سهيل الخييلي.

جاء ذلك خلال زيارة سموهم مجلس عزاء الفقيد في منطقة زاخر بمدينة العين أمس.

وأعرب سموهم عن صادق عزائهم ومواساتهم إلى حمد بن سهيل الخييلي شقيق الفقيد، والأنجال جوعان ومحمد وسعيد وسهيل وحمد وسالم ومبارك عويضة سهيل الخييلي، راجين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وقدم واجب العزاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ أحمد بن سيف بن محمد آل نهيان وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، وكبار ضباط وزارة الداخلية، وكبار رجال الدولة من مدنيين وعسكرين وجمع غفير من المواطنين.