محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عويضة الخييلي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " واجب العزاء في وفاة المرحوم عويضة بن سهيل الخييلي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه - يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - مجلس عزاء الفقيد في منطقة زاخر بمدينة العين صباح اليوم .

وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى حمد بن سهيل الخييلي شقيق الفقيد والأنجال جوعان ومحمد وسعيد وسهيل وحمد وسالم ومبارك عويضة سهيل الخييلي.. راجيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.