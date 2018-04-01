"الممشى الإعلامي".. إطلالة متميّزة للدورة الـ 17 لمنتدى الإعلام العربي

كشف نادي دبي للصحافة الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي قبل يوم واحد من انعقاد الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، عن تفاصيل "الممشى الإعلامي"؛ أبرز فعاليات الدور السابعة عشرة للمنتدى والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يومي 3 و4 أبريل الجاري في مدينة جميرا في دبي، بحضور ومشاركة شخصيات بارزة من القيادات الإعلامية والكُتَّاب والمفكرين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتتضمن فعاليات "الممشى الإعلامي" العشرات من الأنشطة والمبادرات المنوعة، لكونه بات يمثل مكوناً رئيساً من مكونات المنتدى بما يتيحه للمشاركين والحضور من توسيع دائرة الحوار خلال سلسلة من ورش العمل واللقاءات والحوارات والمنصات التي ستستضيف مجموعة منوعة من الفعاليات ضمن أجواء ذات طابع خاص ودي.

وأكدت سعادة منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، حرص المنتدى على مواكبة تنوع محتواه بباقة مبتكرة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة، ليقدم الممشى لضيوفه ومتابعيه قيمة نوعية مضافة ولا وسيما أن المنتدى أصبح فرصة للتواصل المباشر والتعرف عن قرب على رؤى الإعلاميين والخبراء والأكاديميين.

وقالت المرّي: "يستضيف الممشى هذا العام من خلال جلسات "العشرين دقيقة" نخبة من الاعلاميين للنقاش والحوار في مواضيع لها صلة بالإعلام ودوره ومسؤولياته تجاه مساندة قضايا المجتمع، ومواكبته للتحولات التي تمر بها المنطقة والعالم، وغيرها من الامور التي من شأنها أن تثري الساحة الاعلامية العربية بأفكار جديدة ومبتكرة تسهم في ترسيخ دور قطاع الإعلام كأحد الركائز المهمة في تقدم الشعوب.

وأضافت رئيسة نادي دبي للصحافة: أصبح الممشى الإعلامي من الأجزاء المميزة التي يحرص على تفقدها أعداد كبيرة من الضيوف على مدار يومي المنتدى، وذلك لما يتميز به كل عام من إضافات نحرص بها على الخروج بإطلالته عن الشكل التقليدي المتعارف عليه في اللقاءات الإعلامية المعتادة، وهو ما يعمل عليه فريق على مدار عام كامل للاختيار بين أكثر الأشكال ابتكاراً ومناسبة لمحتوى هذه الدورة.

بدورها قالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إن المنتدى هذا العام يقدم إضافة من خلال الممشى الإعلامي، الذي بات يشكل الوجه المبتكر من هوية الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، مع الحرص الدائم على التجديد المستمر سواء من ناحية الشكل أو المضمون، مشيرة إلى أن الحدث، وكما هو عادته دائماً، يستلهم تصميمه من أحد المجالات التي تركز عليها التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اختارت اللجنة التنظيمية للمنتدى "ملامح الفضاء" لتكون السمة الغالبة على تصميم مقره هذا العام، مؤكدة أن الممشى سيضم أيضاً العديد من الأنشطة المبتكرة وسيمنح مساحة كبيرة للعديد من المؤسسات الإعلامية لتقديم برامجها سواء عبر البث الحي أو المسجل من موقع المنتدى.

ورش عمل متخصصة

يقدم "الممشى الإعلامي" سعياً لتمهيد الأدوات المتعلقة بتطوير قدرات العاملين في القطاع الإعلامي والمعنيين به في المنطقة العربية والعالم، يشارك في الممشى الإعلامي هذا العام مجموعة من كبرى الشركات العالمية ووكالات الانباء، في تنظيم ورش عمل متخصصة على مدى اليومين، تغطي أهم الأحداث والتحولات الإعلامية في الشأن الإعلامي.

أبرزهم ورشة عمل يقدمها: مات كووك، مدير جوجل نيوز لاب، حول مبادرة جوجل العالمية للأخبار، ومن "فيس بوك" يقدم فارس عقاد، مدير الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقا، حول "مشروع فيسبوك للصحافة"، كما تقدم كلوديا ميدلر، رئيسة مكتب وكالة "بلومبرغ" الخليج، ورشة عمل حول "اخلاقيات الصحافة في عالم متغير"، وتحت عنوان "أصنع لحظاتك" ستقدم من "تويتر هبة عبد الوهاب، مدير التحرير لقسم لحظات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما سيقدم سعود كرمستجي، رئيس إدارة العمليات لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ورشة عمل تحت عنوان " برنامج الإمارات لرواد الفضاء".

إطلالة مميزة

سيكون حضور المنتدى على لقاء مع تصاميم متميزة وفريدة لمقر انعقاد المنتدى، استوحى من شعاره "تحولات إعلامية مؤثرة"، حيث حددت اللجنة التنظيمية للمنتدى التصاميم الداخلية التي تم إعدادها خصيصاً لهذه الدورة لوضع المشاركين في أجواء تحاكي توجهات الدولة المستقبلية الرامية للوصول إلى المريخ.

مسارح لجلسات العشرين دقيقة

كما يتضمن الممشى الإعلامي مسرحين لانعقاد جلسات العشرين دقيقة أحدهما يحمل اسم "بيتا" و "الثاني يحمل اسم "ألفا" وهي أسماء النواه واشعاعات الطاقة الفضائية المتكونة بكميات هائلة في الشمس والنجوم. وتم اختيار التوجه في تسمية المسرحين تماشياً مع القالب العام للممشى الذي صمم ليواكب توجهات الدولة المستقبلية الرامية للوصول الى المريخ، حيث تم اضفاء اجواء فضائية تتماشى ديكوراته مع شكل الكوكب الأحمر ليشعر المشاركين بأنهم يحلقون في الفضاء. وأضافت أن الممشى صمم بشكل يوحي للزائر أنه يسير فوق تراب الكوكب الأحمر ويشاهد سماءه.



منصة عربية للمتطوعين

وحرصاً على استثمار فرصة المنتدى من أجل تعزيز ثقافة العمل التطوعي في أوساط كوادر طلبة الإعلام ومنحهم الفرصة للتواصل المباشر مع الإعلاميين لكسب التجربة والخبرة العملية، استقطبت اللجنة التنظيمية للمنتدى هذا العام أكثر من 50 متطوعاً من أبناء وبنات دولة الإمارات، الشغوفين بالتطوع من ذوي المهارات العالية لدعم فعاليات المنتدى.

حيث تم اختيار جميع المتطوعين من بين مئات المرشحين الذين مروا بسلسلة من المقابلات الشخصية التي ركزت على مهاراتهم الفردية وقياس الوعي بأهمية الحدث كمنصة إعلامية عربية ودولية لاستشراف المستقبل الإعلامي في المنطقة، كما وفرت اللجنة التنظيمية للمنتدى تدريباً نوعياً مكثفاً على المهام الموكلة إليهم حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمشاركين بكفاءة عالية.

وبكون المنتدى يمثل إحدى أبرز الاحداث الإعلامية في المنطقة، لا تقتصر اتاحة الفرصة امام الشباب بالتطوع وتمكين مهاراتهم فقط، وانما يساهم المنتدى أيضاً في افساح المجال امام طلبة الإعلام لحضور الورش والجلسات ومتابعة تفاصيل العمل الإعلامي عبر مختلف منصات وفعاليات "الممشى الإعلامي" ذات الصلة الوثيقة والمباشرة بمخرجاتهم الجامعية الكفيلة بصقل مهاراتهم ودعم قدراتهم.

برامج تلفزيونية مميّزة

وضمن فعاليات المنتدى هذا العام ستبث عشرات البرامج المصورة والمسجلة حول أعمال الدورة السابعة عشرة للمنتدى والمنعقدة تحت شعار "تحولات إعلامية مؤثرة" سواء من داخل الدولة أو خارجها، حيث يحظى المنتدى هذا العام بدعم لافت من المؤسسات الإعلامية لمواكبة المنتدى بقنواتها التلفزيونية والإذاعية إلى جانب منصاتها الرقميةـ لمواكبة فعاليات الدورة السابعة عشرة للمنتدى.

محطات تأملية

ومن بين الفعاليات المدرجة ضمن برنامج الممشى الإعلامي، مساحة خاصة تحمل عنوان "محطات تأملية" تضع المشاركين والضيوف في أجواء فصول السنة الأربعة بهدف اخراج الحضور قليلاً من أجواء النقاشات المهنية وما تطلبه من تركيز، والتواجد في مكان يبعث بالاسترخاء والراحة.

تغطية إعلامية على مدار الساعة

وضمن تحضيرات الدورة السابعة عشرة لمنتدى جهزت اللجنة التنظيمية "مركز إعلامي" مجهز لتقديم أفضل الخدمات الإعلامية لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية المكلفين بتغطية فعاليات المنتدى، ومراسلة مؤسساتهم في بيئة إعلامية مريحة ومبتكرة على كافة الأصعدة. حيث سينقل المركز اخبار المنتدى على مدار الساعة عبر شاشة تفاعلية كبيرة وضعت لهذه الغاية.

كما يوفر المنتدى إمكانيات تقنية عالية لضمان سير العمل وفق المتفق عليه وبما يلبي جميع الاحتياجات للزملاء الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، مع مراعاة أعلى المعايير التي تكفل استمرارية تلك الخدمات بمستوى أداء عال خلال يومي انعقاد المنتدى.

في الوقت ذاته، سيقوم فريق "التواصل الاجتماعي" بتغطية كافة فعاليات وجلسات المنتدى عبر منصات التواصل الاجتماعي، ببث أهم الأخبار المعلومات عن الضيوف والمتحدثين والمشاركين بما يساهم في إعداد الأرضية القوية لانطلاقة المنتدى وبما يدعم الأخبار والتقارير الصحافية الصادرة عن فريق التحرير، حيث وضع الفريق خطة متكاملة لبث وقائع الجلسات خلال الحدث وأهم ما جاء فيها من أفكار ونقاشات عبر منصات مختلف المنصات الرقمية التي تكفل وصول المعلومات والصور ومقاطع الفيديو خلال ثوان قليلة.

تأهب تام

كذلك يقف فريق عمل المنتدى على تأهب تام لضمان الاستقبال المشرف للضيوف والمشاركين وزوار دبي، لتوفير أقصى درجات الدعم لهم، وهو هدف وضعه فريق العمل في مقدمة أولوياته حرصاً على ضمان أعلى درجات الراحة الكاملة للجميع سواء فيما يتعلق بالجلسات أو الفعاليات وورش العمل والمعارض أو في أماكن إقامة الضيوف، وذلك بتقديم كافة المعلومات اللازمة حول الحدث وتلبية كافة احتياجاتهم.