ترسية عقد المرحلتين 3 و4 من مشروع الطرق المؤدية لـ إكسبو بـ 1.3 مليار درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالبدء الفوري في تنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوار المعرض وخدمة المشاريع المستقبلية في المنطقة، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقدي المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، وتتضمن تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع كل من شارع جبل علي لهباب وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، كما ستتم توسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلتين ملياراً و300 مليون درهم.

وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، يعد أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً لضخامة المشروع، فقد جرى تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض إكسبو.

المرحلة الثالثة

وقال الطاير: تشمل المرحلة الثالثة من المشروع تطوير تقاطع شارع جبل علي لهباب مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وتحويله إلى تقاطع مجسر يوفر حركة حرة في مختلف الاتجاهات، وذلك من خلال رفع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والطرق التجميعية (الخدمية) بعدد إجمالي خمسة جسور، وتوفير أربع حركات التفاف ووصلات لتأمين انسيابية الحركة المرورية من شارع جبل علي لهباب شمالاً إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه شارع دبي العين.

كما ستوفر هذه الوصلات حركة دخول لمعرض إكسبو 2020 من شارع جبل علي لهباب جنوباً باتجاه المعرض، وحركة الخروج من المعرض من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان إلى شارع جبل علي لهباب شمالاً، إضافة إلى توفير حركة الخروج من المعرض من خلال حركة التفاف مجسرة على امتداد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه التقاطع، ويشمل المشروع أيضاً تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مطار آل مكتوم الدولي من طريق جديد بسعة خمسة مسارات في كل اتجاه، بطول كيلومترين من تقاطع جبل علي لهباب مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مطار آل مكتوم الدولي، كما يتضمن المشروع زيادة عدد مسارات شارع جبل علي لهباب من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه بطول قرابة أربعة كيلومترات، مشيراً إلى أن إجمالي طول الجسور التي سيجري تنفيذها في المرحلة الثالثة يبلغ ثلاثة كيلومترات، فيما يبلغ طول الطرق ستة كيلومترات ونصف الكيلومتر.

المرحلة الرابعة

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو تشمل تطوير ثلاثة تقاطعات وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه بطول أربعة كيلومترات و600 متر، حيث سيتم تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع اليلايس وتحويله إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في مختلف الاتجاهات.

وذلك من خلال رفع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والطرق التجميعية (الخدمية) بعدد أربعة جسور، وتوفير حركتين للالتفاف والوصلات الحرة لتأمين انسيابية الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان غرباً إلى شارع اليلايس شمالاً باتجاه شارع الشيخ زايد، ومن شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان شرقاً إلى شارع اليلايس جنوباً باتجاه شارع الإمارات،.

كما سيجري تطوير التقاطعين الثاني والثالث عبر إنشاء جسرين بمسارين في كل اتجاه على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، محكومين بإشارات ضوئية لتوفير الحركات المرورية التي تخدم مجمع دبي للاستثمار، ويشمل المشروع كذلك إنشاء طريق خدمي بسعة مسارين في كل اتجاه على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير مداخل مجمع دبي للاستثمار على شارع اليلايس، مشيراً إلى أن طول الجسور التي سيجري تنفيذها في المرحلة الرابعة يبلغ كيلومترين، فيما يبلغ طول الطرق عشرة كيلومترات و300 متر.