حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح القاضي والمهيري

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، بمناسبة زفاف نجله «سلطان» إلى كريمة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة الاحتفالات الكبرى بفندق رأس الخيمة - الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ فاهم بن عبد الله القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي.

والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، والشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي، والشيخ أحمد بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن حميد بن عبد الله القاسمي، عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار».

والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي، العضو المنتدب بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ صقر بن طارق بن كايد القاسمي، والشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي، والشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ووجهاء القبائل ورجال الأعمال، وحشود من المدعوين والأهل والأصدقاء.