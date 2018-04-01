سلطان بن زايد وعمار النعيمي والشيوخ يعزّون في وفاة عويضة الخييلي

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة واجب العزاء بوفاة المغفور له عويضة بن سهيل بن عويضة الخييلي وذلك خلال الزيارة التي قام بها أمس لبيت الفقيد بمنطقة زاخر في مدينة العين والتقى خلالها شقيقه حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي وأبناء الفقيد.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان واللواء الركن البحري الطيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان ومعالي أحمد الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الفريق ضاحي تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.