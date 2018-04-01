إنجاز 5 مشروعات حيوية في «حمرية الشارقة» العام الجاري

كشف مبارك الشامسي، مدير بلدية مدينة الحمرية، عن 5 مشروعات حيوية وتنموية سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، وتشمل «السوق العام، وقرية الصيادين، والرصيف البحري، ومصنع للثلج، وإنشاء مطعم ومنفذ للبيع يخدم منطقة العرقوب».

وقال، في حوار مع «البيان»، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حريص على أن تشمل مشاريع التنمية والتطوير «مدينة الحمرية»، لتسير بشكل شمولي ومتوازن مع باقي مدن الإمارة.

وأضاف أن السوق العام هو أول المشاريع التي ستنفذها دائرة الأشغال العامة، وهو مبنى مكون من محال تجارية متنوعة الاستخدام، ومتجر يهدف إلى تلبية احتياجات الأهالي من السلع المتنوعة وجذب الاستثمارات للمنطقة، فيما سيكون طول الرصيف البحري 170 متراً لحماية المنشآت المطلة على خور الحمرية التي تشمل سوق الخضراوات وسوق الأسماك ومصنع الثلج وجمعية الصيادين، علاوة على تسهيل الرصيف لأعمال التحميل والتنزيل من خلال المربط المتصل بالرصيف.

قرية للصيادين

وقال الشامسي إن قرية الصيادين تتكون من مخازن وغرف خاصة للصيادين ومبنى خدمات، إضافة إلى مطعم ومسجد لخدمة الصيادين، كما يشمل مواقف خاصة بالقوارب واليخوت ومواقف سيارات، لافتاً إلى أن اختيار الموقع بجانب خور الحمرية جاء لسهولة الحركة بين مربط المراكب البحرية وأماكن تنزيل القوارب، وذكر أن المربط البحري تم الانتهاء منه ويتسع لـ112 قارباً ويختاً.

وأضاف: تم اعتماد مشروع الحديقة العامة في الحمرية التي تتكون من مضمار للدراجات الهوائية بطول 1200 متر ومبنى خدمات، إذ أكملت بلدية الحمرية أعمال المرحلة الأولى من المشروع التي تختص بأعمال الدفان وتسوية المنطقة بالكامل، كما يجري إنشاء 3 مشاتل زراعية استثمارية، وتقدّر مساحة المشتل الواحد بنحو 1640 متراً مربعاً بمنطقة العرقوب الصناعية لتلبية احتياجات أهالي المنطقة، وتوفير كل أنواع الشتلات الموسمية التي تسهم في دعم استراتيجية زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة.

وذكر أن القرية التراثية قيد التنفيذ حالياً، وهي مشروع تراثي تجاري مهم سيتم افتتاحه في أبريل المقبل، تزامناً مع احتفالات الإمارة بأيام الشارقة التراثية، كما يجري حالياً القيام بأعمال بناء قرية التراث في منطقة الحمرية على مساحة 17 ألف متر مربع، وتشمل إنشاء 14 محلاً تراثياً، و23 محلاً تجارياً من العريش، ومصلى للرجال.

مشاريع نوعية منجزة

وأضاف الشامسي: من المشاريع التي تم الانتهاء منها المضمار المطاطي ومبنى الخدمات على شاطئ الحمرية، وتم إنجاز المضمار المطاطي باستخدام مواد صديقة للبيئة، إذ أُعيد تدوير الإطارات القديمة إلى مطاط مفتت متوافق مع المعايير القياسية التي تلائم بيئة المنطقة، بطول 1.3 كيلومتر وعرض 3 أمتار، إضافة إلى رصيف من الإنترلوك بعرض 70 سم من الجهتين، وتركيب 60 عموداً بإضاءة بارتفاع 3 أمتار، ومضمار جري مع مرافق خدمية لمرتادي الشاطئ، ما يتيح لهم ممارسة رياضة الجري والمشي والسباحة.

ممشى لأصحاب الهمم

وكشف عن إضافة ممشى من الإنترلوك على رمال الشاطئ خاص بأصحاب الهمم وكبار السن، لتسهيل وصولهم إلى الشاطئ، وحرصاً على السلامة العامة، تمت إحاطة الممشى بحواجز خرسانية لمنع دخول السيارات إلى الشاطئ، وتوفير بيئة آمنة لرواد البحر وهواة الرياضة، مع فتح منافذ خاصة للصيادين.

وفي سياق مشاريع التنمية الاجتماعية، أفاد الشامسي بالانتهاء من أعمال الصيانة في حديقة الحمرية العامة، إذ تم تغيير مسماها إلى «حديقة الحي الغربي»، بعد أن تم تجهيز الحديقة بملعب لكرة القدم من العشب الاصطناعي (الترتان)، بناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وفق أعلى المعايير العالمية، وعمل صيانة عامة للخزانات الأرضية والمسجد ومباني الخدمات في الحديقة، وتزويدها بكراسيّ لخدمة عدد أكبر من الزوار وصيانة السور الخارجي، ويهدف المشروع إلى جذب أطفال وشباب المنطقة وأهاليهم لقضاء الأوقات بالإجازات وملء أوقات الفراغ لديهم.

وقال مدير بلدية الحمرية إن هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنجزت مجموعة الطرق الداخلية في منطقتي الحمرية شرق، والحمرية غرب غطت غالبية الشوارع والميادين، بما يخدم المنشآت الخدمية وأهالي المنطقة بنسبة 80% من المرحلة الأولى، فضلاً عن إنشاء مواقف للسيارات أمام المساجد، وعدد من المرافق الخدمية بالمنطقة.

إنشاء وصيانة سوق السمك

ومن المشاريع المنجزة إنشاء وصيانة سوق السمك والخضراوات والفواكه بالحمرية الذي يتكون من سوق للأسماك فيه 12 محلاً مع مكتب خدمات للبلدية. وعن مبنى جمعية الصيادين بمنطقة الحمرية، قال إنه يتكون من طابقين، ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات صيادين المنطقة، وتسهيل الإجراءات والمعاملات على الصيادين في المنطقة .