14 ألف ميغاواط القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي 2020

كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنـــفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ «البيان»، أن إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي، سيبلغ خلال عام 2020، حوالي 14 ألفاً و85 ميغاواط، مشتملة الطاقة الكــهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية، لافــتاً إلى أن القدرة الإنتاجية لمحطات إنتاج الكهرباء في دبي، تصل حالياً إلى 10 آلاف و200 ميغاواط.

وقال الطاير: يبلغ حجم القدرة الإنتاجية للكهرباء، التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة في دبي حالياً، 213 ميغاواط، ومن المتوقع أن يصل حجم القدرة الإنتاجية للكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2020، إلى ألف و313 ميغاواط.

وأضاف: يبلغ عدد محطات إنتاج الكهرباء الرئيسة في دبي، 6 محطات في مجمع جبل علي «D,E,G, K,L,M»، ومحطة في مجمع العوير «H»، إضافة إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك لخدمة خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية في دبي.

خطة توسعية

وفي ما يتعلق بخطة الهيئة التوسعية في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء بحلول 2020، أوضح الطاير، أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تقوم بتنفيذ مخططاتها لزيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء، كالتالي: زيادة تبلغ 700 ميغاواط في القدرة الإنتاجية لمحطة جبل علي«M»، لإنتاج الكهرباء في مجمع جبل علي بحلول عام 2018، وزيادة تبلغ 590 ميغاواط في القدرة الإنتاجية لمحطة جبل علي«K» لإنتاج الكهرباء، المرحلة الثالثة في مجمع جبل علي بحلول 2019.

كذلك إنشاء المرحلة الرابعة لمحطة العوير «H» لإنتاج الكهرباء، في مجمـــع العوير، وبقدرة إنتاجية تبلغ 829 ميـــغاواط بحلول 2020، إلى جانب زيادة تبلغ 800 ميغاواط في القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية من الخلايا الكهروضوئية (PV)، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بـحلول عام 2020، وزيادة تبلغ 300 ميغاواط في القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، في مجمـــع محمـــد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بحلول عام 2020. كذلك إنشاء وحدة إنتاج الكهرباء الأولى من الفحم النظيف، بقدرة إنتاجية تبلغ 666 ميغاوات في مجمع حصيان لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2020.

3 محطات

كما تقوم الهيئة بإنشاء 3 محطات تحويل كهرباء رئيسة، بقدرة 132/11 كيلوفولت، بكوابل 132 كيلوفولت مجموع أطوالها 45 كم.

أطلقت على هذه المحطات، أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة، ويصل إجمالي قيمتها نحو 420 مليون درهم. كما تبلغ قيمة استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي، المخصصة لمشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لدعم إكسبو 2020 دبي، حوالي 4.26 مليارات درهم.

وتعتزم الهيئة إنتاج نصف الطاقة التي سيستخدمها المعرض من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، تعزيزاً للاستدامة التي تشكل محوراً أساسياً من محاور المعرض، وسيمد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مرافق المعرض بنحو 400 ميغاواط من الطاقة النظيفة. كما تعمل الهيئة على تأسيس شبكة ذكية، هي الأولى من نوعها عالمياً، توفر نظاماً كاملاً لإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في منطقة المعرض.

كفاءة الطاقة

وأوضح الطاير، أن هيئة كهرباء ومياه دبي، لديها استراتيجية فعالة لتحسين كفاءة الطاقة في جانبي الإمداد والطلب، وتؤكد النتائج العالمية التي حققتها الهيئة، نجاح ممارساتها الفعالة والمستدامة في هذا الإطار، حيث انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، من 7 % إلى 3.3 %، والفـــاقد في شبكات نقل وتوزيع شبكات المياه، من 42 % إلى 8 %، وهي من أقل النسب المسجلة على مستوى العالم.

وقال: بلغ معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً 2.6 دقيقة، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء الأوروبية والأميركية. كما تم رفع كفاءة استهلاك الوقود في أحدث وحدات الإنتاج، إلى نحو 90 ٪، وارتفعت كفاءة الإنتاج بنسبة 27 % بين عامي 2006 وحتى 2017.

استراتيجية

وذكر أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة وأهداف محددة، ويتطلب تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة النظيفة، قدرة إنتاجية تبلغ 42 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050. وهدفنا هو زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 75 ٪ بحلول عام 2050، من خلال استراتيجية دبي النظيفة للطاقة 2050.

وأهم هذه المشاريع، هي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً. ومشاريع الطاقة الشمسية الحالية بتقنيات الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، بنظام المنتج المستقل، تتجاوز قدرتها 1700 ميغاواط.

وسيكون لدينا مشاريع إضافية بقدرة 3300 ميغاواط، لتصل القدرة الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، ليكون مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في العالم في موقع واحد، بنظام المنتج المستقل.

مركز تفاعلي للابتكار ومركز للبحوث والتطوير

قال سعيد الطاير إن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها مركز تفاعلي للابتكار، ومركز للبحوث والتطوير، ومركز لاختبارات الطاقة الشمسية، مجهز بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة، لصقل القدرات الوطنية، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وتحرص الهيئة على استخدام أفضل التكنولوجيا العالمية في مجال الطاقة المتجددة، ووضعنا برنامجاً متكاملاً للبحوث والتطوير، يشتمل على 4 محاور رئيسة، هي: المياه، كفاءة الطاقة (التزويد والاستهلاك)، تكامل الشبكات الذكية، إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المتجددة.

ويضم المركز مختبرات لإجراء الاختبارات الموقعية والبيئية والبصرية، ومختبر الإلكترونيات، وتخزين الطاقة، ومختبر بحوث الطائرات من دون طيار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وكفاءة استخدام الطاقة، والمختبر الكهربائي والميكانيكي، ومختبرات التصميم والمحاكاة.

ويجري الآن العمل على مختلف مجالات المشاريع الابتكارية، ففي خطوة ريادية لاستخدام مزيج من المصادر الجديدة لتوليد الطاقة، حققنا تقدماً في دراسات الأعمال الهندسية لمشروع المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء، بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، والتي تعد المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من دراسة جدوى أولية فنية واقتصادية، لتطوير جزيرة لتخزين الطاقة الكهرومائية، بقدرة تقديرية تبلغ 400 ميغاواط، وقدرة تخزينية تصل إلى 2,500 ميغاواط ساعة.

كما تشمل مجالات البحوث والاختبارات، استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار، وتصنيع قطع الغيار باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، واختبارات تأثير الغبار على الخلايا الشمسية، وإيجاد أفضل السبل لتقليل ذلك التأثير، واختبارات على أكثر من 30 نوعاً من الألواح الشمسية، واختيار الأفضل منها للمشاريع المختلفة، وغيرها من البحوث، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.