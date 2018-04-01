نادي دبي للصحافة يعلن شركاء منتدى الإعلام العربي في دورته الـ 17

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، أن المنتدى في دورته السابعة عشرة، والذي يعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 3-4 أبريل الجاري في مدينة جميرا بدبي، سيحظى بدعم لافت من المؤسسات الإعلامية داخل وخارج الدولة، لمواكبة أعمال وفعاليات المنتدى بقنواتها التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب منصاتها الرقمية، ومواكبتها الإعلامية للدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات.

وضمت قائمة الشركاء مجموعة «إم بي سي»، وقناة العربية، و«قناة سكاي نيوز عربية» وتلفزيون دبي، وتلفزيون أبوظبي، وCNN، ووكالة «بلومبيرغ»، ووكالة الصحافة الفرنسية «آي إف بي»، و«غوغل»، و«فيس بوك»، و«تويتر»، ومنصة «دبي بوست»، وشبكة الإذاعة العربية، وإذاعة «الأولى»، وصحيفة «عرب نيوز» السعودية، وصحيفة «البيان»، وصحيفة «الخليج»، وصحيفة «الاتحاد»، وصحيفة «الإمارات اليوم»، وصحيفة «الوطن».

كوكبة

وعن أهمية هذه الشراكات وقيمتها للمنتدى، أعربت منى غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، عن اعتزاز النادي بالشراكة مع هذه الكوكبة من المؤسسات الإعلامية، بما لها من سمعة ومكانة على الصعيدين المحلي والعربي، والتي تأتي في ضوء الروابط المتميزة، التي طالما جمعت النادي بمجتمع الإعلام بصورة عامة، وتلك المؤسسات على وجه الخصوص، مؤكدة أن تعاونها في تغطية نقاشات المنتدى، والتعريف بأهدافه، وأهم ما سيتم طرحه من أفكار ورؤى واقتراحات، من جانب نخبة الخبراء والمتخصصين والمعنيين بالشأن الإعلامي في المنطقة، يعد من أهم عوامل نجاح المنتدى في تحقيق رسالته.

وتوجهت بالشكر لكافة المؤسسات الإعلامية المتعاونة مع نادي دبي للصحافة، خلال هذه الدورة، وقالت: «يسعدنا التعاون مع نخبة من كبرى المؤسسات المحلية والعربية، في دعم المنتدى الذي انطلق قبل 17 عاماً، حاملاً أهدافاً واضحة، تصب في تعزيز القطاع المعنيين به، وهو قطاع الإعلام، ونحن على ثقة بأن العرض المتميز الذي سيقومون بتقديمه لمحتوى هذه الدورة، سيكون من عناصر النجاح المهمة في نقل رسالة المنتدى والتعريف بها على أوسع نطاق ممكن، عبر شاشاتها وأثيرها وصفحاتها، ليطلع الجمهور الكبير لتلك المؤسسات، على كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث الجامع للإعلاميين العرب، والساعي للنهوض برسالة الإعلام، وتعزيز مشاركته الإيجابية في تحقيق طموحات شعوب المنطقة نحو الأفضل».

جودة

بدورها، توجهت ميثاء عيسى بو حميد مديرة نادي دبي للصحافة، بالشكر إلى فرق العمل الفنية والإعلامية، التي ستواكب فعاليات المنتدى على مدى اليومين، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن اللجنة التنظيمية حرصت كل الحرص على تأمين أفضل السبل اللوجستية أمام شركائها الإعلاميين، وفق أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة المواكبة لتطلعات دبي واستراتيجية الدولة.

وأضافت، أن اللجنة أنهت التحضيرات المطلوبة كافة لأكثر من 270 فنياً وصحافياً وإعلامياً، يمثلون مختلف الشركاء الإعلاميين لمواكبة أعمال المنتدى على مدى اليومين، وبما يجسد الشراكة الحقيقية، تحقيقاً لرؤية نادي دبي للصحافة، في تعزيز مكانة دبي، كعاصمة للإعلام العربي.

فاعلية

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، إن الشركة تحرص من خلال علاماتها التجارية، ومنصاتها البالغ عددها 24 وسيلة إعلامية في قطاعات التلفزيون والإذاعة والنشر والإعلام الرقمي، على الوجود الفاعل داخل المشهد الإعلامي، انطلاقاً من الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، الذي يعد من قاطرات النمو ذات التأثير الملحوظ، بما يقدمه من دعم للقطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن «أبوظبي للإعلام»، تتبنى وتشارك في العديد من المبادرات الإعلامية والاجتماعية، بما يسهم في نشر رسالتها وقيمها، ويعزز توجهاتها المعرفية ومساهمتها في خطط التنمية.

إيجابية

من جانبه، قال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام، إن تلفزيون دبي، يحرص على التفاعل الإيجابي مع الفعاليات والأحداث التي تشهدها الساحة الإعلامية في الإمارات والعالم العربي، بما يتسق مع أهداف المؤسسة، الرامية إلى التعاون مع كافة الشركاء، لتقديم مستوى إعلامي متميز، ومواصلة التطوير المستمر في الخدمات الإعلامية بشكل مبدع ومبتكر.

وأضاف المنصوري، أن هذه الرعاية الإعلامية، تأتي في إطار التزام المؤسسة بالتعاون ودعم جميع المبادرات الخلاقة في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية، لا سيما تلك المعنية بقطاع الإعلام، وبما يسهم في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية، التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد.

ابتكار

بدوره، قال أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام: إن الشراكة مع الحدث الإعلامي الأكثر تأثيراً في المنطقة، تأتي تجسيداً لرؤية قطاع النشر في دبي، المتمثلة في تقديم أعلى مستويات الابتكار والجودة المعززة لمكانة دبي إعلامياً على المستوى العالمي.

وأكد الحمادي أن التعاون والتواصل الدائم مع مختلف مشاريع وفعاليات نادي دبي للصحافة، يجسد الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الإعلامية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات المساهمة في إبراز النهضة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد.

تكامل

من جهته، أشار علي جابر، مدير عام قنوات «إم بي سي»، إلى أن المجموعة منذ ظهورها في أوائل عقد التسعينيات، تولي أهمية كبيرة للمشاركة وتقديم الدعم الإعلامي لمختلف الفعاليات التي تخدم المجتمع وقطاعاته كافة، موضحاً أن «إم بي سي»، سوف تقدم لمتابعيها، تغطية متميزة لمنتدى الإعلام العربي، حيث سيتم بث برنامج «صباح الخير يا عرب» من داخل المنتدى على مدار يومي الانعقاد، وذلك رغبة في تقديم خدمة إعلامية متكاملة للمشاهدين، تمكنهم من التعرف إلى كل ما يجري داخل أروقة المنتدى.

قراءات

بدوره، أكد نخلة الحاج، مدير الأخبار والبرامج في قناة العربية، أن القناة تسعى من خلال شراكتها مع نادي دبي للصحافة، إلى الوجود والمساهمة في الحدث الأكبر على الساحة الإعلامية العربية، بما يشهده من نقاشات عالية المستوى، وتحليلات وقراءات مختلفة لواقع القطاع الإعلامي، مشيراً أن «العربية» تعمد دوماً إلى نشر المبادئ والأفكار الرامية إلى تطوير المنظومة الإعلامية في شتى أرجاء الوطن العربي، لافتاً أن الإعلام العربي، مر خلال الأعوام القليلة الماضية بعدة مراحل، تغير خلالها المناخ الإعلامي والبنية التحتية للقطاع، ما يحتم ضرورة المشاركة بإيجابية في فعاليات بحجم وقيمة منتدى الإعلام العربي، بما له من وزن وثقل كبيرين، لتقييم الوضع الراهن، ورسم التوجهات المستقبلية للإعلام العربي.

مسؤولية

وقالت منى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول في صحيفة البيان: إن الصحيفة تعمد من خلال تعاونها مع نادي دبي للصحافة خلال دورة هذا العام من المنتدى، إلى الاستمرار في دورها ومسؤولياتها تجاه القطاع، لا سيما في ظل ما يشهده من تغيرات متسارعة، تتطلب حلولاً لن يستطيع تطويرها سوى الخبراء المعنيون بالشأن الإعلامي.

وأضافت بو سمرة أن «البيان»، سوف تقوم من خلال منصتها الإلكترونية، التي أُطلِقت مؤخراً «شوف البيان»، بتغطية وقائع الدورة السابعة عشرة من المنتدى بشكل مبتكر، يلبي تطلعات المتابعين، ويقدم لهم تناولاً مختلفاً لفعاليات هذا الحدث الكبير، الذي يعد التجمع الأكبر لخبراء الإعلام في العالم العربي.

وأكدت أن تغطية «البيان»، ستشمل أيضاً مواكبة الحدث ورقياً، عبر تغطية صحافية خاصة لأعمال المنتدى على مدى اليومين، إلى جانب كافة منصاتها الرقمية.

حراك

بدوره، قال عبد الله بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن الشراكة القائمة بين إذاعة «الأولى» ونادي دبي للصحافة، تتفق مع التوجهات الرامية إلى تعزيز وجود الإذاعة على الساحة الإعلامية محلياً وعربياً، منوهاً بأن «الأولى»، ومنذ إطلاقها من قبل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تُعنى في المقام الأول بكل ما يتعلق بالوطن، وتسعى بشتى الطرق للمساهمة عبر صوتها الإعلامي الحر، في صياغة مشهد إعلامي عربي ذي حراك قوي، يمكن من خلاله التعبير عن طموحات الجمهور وتطلعاته، ضمن إطار سمته الحيادية والموضوعية، كما تعزز الهوية الوطنية لدى المجتمع، وتحفظ إرث وتاريخ الوطن بمختلف جوانبه، وتركز على الجوانب الإيجابية التي تقدمها المؤسسات والوزارات لخدمة ورفاهية المجتمع.

تحديات

وفي تعليقه، أشار محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، إلى أن الواقع الإعلامي الجديد، بما يفرضه من تحديات يحتم على المعنيين والعاملين في قطاع الإعلام، تطوير آفاق جديدة للتعاون، وعقد الشراكات التي من شأنها الخروج بتوصيات وبرامج تتناسب ومتطلبات الوقت الحالي، مؤكداً أن صحيفة «الاتحاد»، تدعم دوماً كافة الفعاليات الرامية إلى مواكبة التطور العالمي الذي تشهده وسائل الإعلام، لتحقيق الاستفادة القصوى من التطور التقني، للارتقاء بالأداء الإعلامي.

أفكار

ومن جانبها، قالت خديجة المرزوقي رئيس تحرير «دبي بوست»، إن فعاليات بحجم وقيمة منتدى الإعلام العربي، بما يشهده من نقاشات، يشارك فيها كوكبة من خبراء الإعلام العرب والعالميين، ترفد القطاع بالأفكار المبتكرة اللازمة لاستمراريته، مشيرةً إلى أن التعاون مع «دبي للصحافة»، يشكل خطوة استراتيجية لمنصة «دبي بوست»، الهادفة إلى الوجود الفاعل في المحافل المعنية بتطوير المنظومات الإعلامية، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير أدوات العمل الإعلامي.

جهود

من جهته، قال رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج»، إن المؤسسة يسرها أن تكون شريكاً في الجهود الرامية إلى دعم المنظومة الإعلامية، ورفدها بما يلزم لمواصلة النمو، على نحو يتماشى مع الظروف والأوضاع الراهنة، وذلك عبر دفع عجلة الابتكار، وتنشيط المبادرات الرامية إلى تحفيز الإبداع في القطاع، وأضاف برقاوي أن الشراكة مع نادي دبي للصحافة في الدورة السابعة عشرة من منتدى الإعلام العربي، تُشكل امتداداً لمسيرة طويلة من التعاون الاستراتيجي، لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة للطرفين، والتي تتمحور غالبيتها العظمى، حول تطوير سبل جديدة لتقديم إعلام راقٍ يحترم عقل المتلقي، ويقدم له الواقع بصدق وحرفية.

قضايا

وقال سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إن المنتدى يُشكل منصة مهمة لمناقشة القضايا التي تطرأ على الشأن الإعلامي العربي، وتبادل الأفكار والخبرات التي تضمن لهذا القطاع، الاضطلاع بدوره كمرآة تعكس قضايا المجتمع، وتعبر عنها على النحو الأمثل، مشيراً أن المنظومة الإعلامية في الإمارات وشتى البلدان العربية، ينبغي عليها مواكبة التغيرات السريعة، عبر تطوير الآليات والوسائل الإعلامية، كي تظل قادرة على المساهمة في مختلف المسارات التنموية.

رؤى

وأوضح محمود الرشيد، المدير العام لشبكة الإذاعة العربية، أن الشبكة منذ تأسيسها في عام 2001، وفي إطار البرامج والخطط التي تسعى إلى تحقيقها، تحرص دوماً على عقد الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق مصلحة القطاع الإعلامي ورفده بالأفكار والرؤى الجديدة، منوهاً بأن الشراكة مع نادي دبي للصحافة، تنسجم مع رؤية الشبكة الرامية إلى التعاون مع الشركاء، للعمل على تطوير القطاع، والحفاظ على ما حققه من نجاحات وإنجازات خلال العقود الماضية، والاستفادة من التجارب والخبرات التي تكتسب جراء تبادل الأفكار خلال التجمعات الكبرى لخبراء الإعلام.