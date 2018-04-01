مجلس أمناء «حمدان الذكية» يناقش إقرار 3 اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الثاني للسنة الأكاديمية 2017/‏‏2018، الذي انعقد أخيراً في دبي، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الحيوية المتمحورة حول إقرار 3 اتفاقيات تعاون بين الجامعة و3 جهات حكومية، وإطلاق «نادي رواد الأعمال».

بالإضافة إلى تأكيد العلاقات القوية والثقة العميقة التي توليها المؤسسات الحكومية للجامعة وإشادتها بجهودها المبذولة في دعم وإنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالتعليم الذكي وتحفيز الابتكار ودعم منظومة التحوّل الرقمي الذكي.

وأجمع أعضاء المجلس على مباركة إطلاق «كلية الذكاء الاصطناعي»، والتي جاء استحداثها نتيجة للمراجعات الشاملة لمجموعة المهارات الجديدة اللازمة للمستقبل، بما يتماشى مع المبادرات والاستراتيجيات الاستشرافية التي تعتمدها الدولة. وسوف تقوم هذه الكلية بطرح ثلاثة برامج للماجستير؛ في هندسة الروبوتات، وعلم البيانات، وتصميم الألعاب، فضلاً عن تنظيم عدد من البرامج والدبلومات المهنية للطلبة.

اتفاقيات

كما تخلل الاجتماع الاطلاع على 3 اتفاقيات تعاون بين الجامعة و3 جهات حكومية، وكان أولها اتفاقية مع المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والتي تستهدف دعم الكوادر الوظيفية لحكومة أم القيوين من خلال تنظيم برامج للدبلومات المهنية التي تقدمها الجامعة.

وتهدف الاتفاقية الثانية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تطوير محتوى العديد من الموضوعات الخاصة بالوزارة والتحويل الرقمي لها، مثل استراتيجيات ومبادرات التوطين وقانون العمل والبوابة الإلكترونية للوزارة.

أما الاتفاقية الثالثة فكانت مع لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وتهدف إلى تطوير منصة إلكترونية للجنة، فضلاً عن إعداد دورتي تعليم إلكتروني بشأن قانون الموارد البشرية، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين.