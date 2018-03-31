مؤتمر دولي يشيد بدور الإمارات على الساحة الإنسانية العالمية

أشاد " مؤتمر هارفارد الدولي للأزمات الانسانية " بالدور الريادي لدولة الامارات العربية المتحدة في مجال العمل الانساني.

وثمن المشاركون خلال المؤتمر - الذي عقد في هارفارد الاسبوع الماضي بحضور أبرز المؤسسات الدولية العاملة في المجال الانساني ونخبة من كبار الخبراء المتخصصين من أبرز الجامعات العالمية من مختلف دول العالم - ..

الدور الكبير الذي تؤديه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال رعاية الأمومة والطفولة داخل دولة الإمارات وخارجها .

وأشاد المؤتمرون بالدور الانساني الرائد لحملة الشيخة فاطمة الانسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل والتي قدمت نموذجا مبتكرا غبر مسبوق في مجالات العمل الطبي التخصصي الميداني من خلال عيادات متنقلة ومستشفيات ميدانية تعد الأولى من نوعها في العالم معنية بصحة المرأة والطفل واستطاعت أن تساهم بشكل فعال في ايجاد حلول واقعية لمشاكل صحية تعاني منها النساء والأطفال.

و ألقى الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء كلمة في المؤتمر تناول فيها جهود دولة الامارات في مجالات العمل الانساني بشكل عام و الطبي الميداني بشكل خاص من خلال المبادرة وبرنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.

و قدم الشامري ورقة عمل إلى المؤتمر عن دور برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع والذي دشن بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة وأكد أن دعوة مؤتمر هارفارد الدولي للأزمات الانسانية لاستعراض الدور الريادي لحملة الشيخة فاطمة الانسانية العالمية يأتي تقديرا لدور سموها الداعم لقضايا المرأة و الأسرة و الطفل وموقفها المشهود في مجال تمكين المرأة الإماراتية والعربية من المشاركة في المجالات الانسانية المتميزة المتجاوزة للحدود الوطنية والإقليمية والممتدة إلى العالمية وعطاءاتها الكبيرة في المجالات الانسانية والخيرية والتعليمية في دول كثيرة من مختلف أنحاء العالم.

ونوه إلى نجاح الامارات في الحصول على موافقة أعضاء المؤتمر لاستضافة الدورة الثانية لمؤتمر هارفارد الدولي للأزمات الانسانية في العاصمة ابوظبي لسنة 2019 تحت شعار" تمكين المرأة " وذلك تزامنا مع يوم المرأة الاماراتية كأول دولة تنظمه بعد جامعة هارفارد الأمريكية.. إلى جانب اعتماد تنفيذ برامج انسانية مشتركة مع زمالة هارفارد للطب الانساني في عدد من دول العالم باستخدام نموذج الامارات في مجال الاغاثة الطبية الميدانية الانسانية من عياداتها المتنقلة ومستشفياتها المتحركة والتي تعد الأولى من نوعها في العالم من حيث التخصصات وعدد الوحدات الميدانية والاستدامة .

وجرى عرض فيلم وثائقي عن المهام الانسانية لحملة الشيخة فاطمة الانسانية العالمية في مختلف دول العالم والتي قدمت خدمات تشخيصية و علاجية و وقائية وجراحية للفئات المعوزة في مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارات الصحة في الدولة المستضيفة في نموذج مميز ومبتكر في مجال العمل التطوعي والعطاء الانساني.

من ناحيته ثمن البروفيسور الأميركي غريغوري سياتون رئيس مؤتمر هارفارد الدولي للأزمات الانسانية المبادرات التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الإماراتية في شتى المجالات الانسانية .

و أشار إلى العطاء و الدور الذي أدته سموها على المستويات المحلية والعربية والدولية والذي سجل بصمات مضيئة في تاريخ العمل الإنساني ودعم المرأة في كل أنحاء العالم وتمكينها في العمل التطوعي والعطاء الانساني.

وثمن جهود سموها في الأعمال الإنسانية والخيرية والتي باتت منهاج عمل حقق النجاحات والإنجازات على مختلف الأصعدة محليا ودوليا وانعكس ذلك على نهضة المرأة وتطورها وفي الوقت نفسه حفظ هويتها ومقومات أصالتها الإسلامية والعربية.

ووصفت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إشادة مؤتمر هارفارد بمبادرة سمو الشيخة فاطمة الانسانية بأنها تعبر عن تقدير دولي متميز تجاه دور دولة الامارات وما تقوم به من عمل انساني عالمي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه .

و قالت إن الدور الانساني للدولة ظهر جليا قبل يومين عندما وجهت قيادة الدولة بمشاركة منظمة الصحة العالمية في تطعيم أكثر من 40 مليون طفل باكستاني وأفغاني ما يدل على التواجد المستمر للامارات في الساحات الانسانية العالمية .

و أكدت اهتمام" أم الامارات" بدعم العمل الإنساني الإماراتي في كل مكان من خلال رعايتها لبرنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.. مشيرة في هذا الصدد إلى الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات حول العالم بتوجيهات قيادتها الرشيدة للتخفيف من المعاناة البشرية والمضي قدما في النهج الذي اختطته من أجل حشد الدعم والتأييد للمبادئ الإنسانية العالمية ومساندتها المستمرة للمبادرات التي تساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة الفئات المعوزة في مختلف دول العالم.

وأوضحت أن المتطوعات الاماراتيات في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحت شعار " كلنا أمنا فاطمة" ساهمن بشكل كبير في التخفيف من معاناه الفقراء من خلال حملة الشيخة فاطمة الانسانية التي تقوم بدور مهم في هذا المجال فهي تمثل اليد الإنسانية التي تمتد لمساعدة الآخرين بكل ثقة واقتدار ورغبة في العطاء وأن قوافل العمل الخيرية مستمرة في تقديم العون تتقدمها المرأة الإماراتية المتطوعة التي تقدم العلاج والغذاء والكساء في مختلف الدول.

و أشارت السويدي إلى توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للاتحاد النسائي العام بوضع برامج للعمل الانساني الذي تقوم به المرأة .. لافتة إلى أن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع يعد المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى المرأة والطفل محليا وعالميا من خلال تبني مبادرات لاستقطاب وتأهيل وبناء القدرات وتمكين المرأة والطفل في مجالات العمل التطوعي .