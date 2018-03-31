مركز الأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم ان مدى الرؤية الافقية قد يتدنى لأقل من 1500 متر أحيانا بسبب الغبار المحمل على المناطق الغربية من الدولة ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من إضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة.

وأوضح المركز ان إرتفاع الموج يتراوح في العمق من 4 - 6 و قد يصل إلى 8 أقدام بالإضافة لتدني مدى الرؤية في العمق أيضاً لتصل

إلى ميل بحري واحد بسبب الغبار المحمل وذلك من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم حتى الحادية عشرة من صباح الغد .

