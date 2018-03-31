نهيان بن مبارك يحضر أفراح النعيمي والزعابي والمرزوقي والقيواني

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور عيسى محمد النعيمي بمناسبة زفاف نجله «مهنا» إلى كريمة عبد الرحمن صقر الأصم الزعابي بنادي الغولف والرماية في الشارقة.

كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالواحد يوسف المرزوقي بمناسبة زفاف نجله «ماجد» إلى كريمة هاشم سالم القيواني. وحضر الحفل - الذي أقيم بقلعة الرمال للمناسبات بطريق دبي - العين - الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.