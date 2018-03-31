طحنون بن محمد يعزّي في وفاة عويضة الخييلي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مساء أمس، واجب العزاء إلى حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي بوفاة المغفور له عويضة بن سهيل الخييلي، وذلك لدى زيارتهم مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

كما قدم واجب العزاء، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب سمو الشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وكان قد أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، بإذن الله تعالى، عويضة سهيل عويضة الخييلي عقب صلاة العصر أمس في مسجد المطاوعة في مدينة العين.

كما أدى الصلاة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين وجموع المواطنين والمقيمين في العين.